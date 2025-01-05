Paris Saint Germain, Fransa Süper Kupası'nı Kazandı

Fransa Süper Kupası'nda heyecan dolu bir mücadele sonucunda Paris Saint Germain, Monaco'yu 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Katar'ın Stadium 974'te gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Ancak PSG, son dakikalarında aldığı bu galibiyette belirleyici olan ismi sahneye çıkardı.

Maçın kaderini belirleyen gol ise 90+2. dakikada Ousmane Dembele tarafından atıldı. Bu gol, Paris Saint Germain'in kupayı kazanmasını sağlayarak taraftarlarına büyük bir sevinç yaşattı.