Passolig kullananlar dikkat! Flaş karar açıklandı

Kulüpler Birliği Vakfı, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında elektronik bilet satış organizasyonu sürecine dair önemli bir adım attı. Vakıf, yazılı bir açıklama yaparak elektronik kart ile satılacak biletlerin basım, satış ve dağıtımının kulüpler tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu.

Açıklamada, "6222 sayılı kanunun 5.11 Maddesinin (b) bendi uyarınca elektronik kart ile satışı gerçekleştirilecek biletlerin organizasyonu kulüpler tarafından yürütülecek. Kulüplerimiz, bu süreci ilerleyen dönemde anlaşacakları firmalarla birlikte gerçekleştirmek için hazırlık yapıyor" ifadelerine yer verildi.





Vakıf, elektronik bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetine sahip firmalar ile görüşme kararı aldığını belirtti. Kulüplerin, bu konuda talip olacak firmaların başvurularını [email protected] adresine iletmeleri gerektiğini vurguladı.

Elektronik bilet satış organizasyonuyla ilgili yapılacak anlaşmaların önümüzdeki dönemde şekilleneceği belirtilirken, bu adımın sporseverlere daha güvenli ve düzenli bir bilet satın alma deneyimi sunma hedefine yönelik olduğu ifade edildi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bu adımı, elektronik bilet satış organizasyonunda daha etkin ve düzenli bir sistemin oluşturulmasına yönelik önemli bir girişim olarak değerlendiriliyor. Sürecin detayları ve anlaşma sağlanacak firmaların ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.