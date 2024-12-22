Pedro Malheiro'dan Trabzonspor'un Galibiyeti Üzerine Açıklamalar

Pedro Malheiro'dan Trabzonspor'un Başarısına Dair Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu galibiyeti getiren golü atan Pedro Malheiro, maç sonrası yaptığı açıklamalarda takımının yükselişine dair olumlu sinyaller verdi.

"Doğru yoldayız, birçok maçı kazanacağımızı düşünüyorum"

Malheiro, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Doğru yoldayız, daha iyi oynamaya başladık. Birçok maçı kazanacağımızı düşünüyorum" dedi. Trabzonspor'un almış olduğu galibiyetin kendi adlarına birçok şeyi değiştireceğini ifade eden Malheiro, bu maçta yalnızca bir gol atabildiklerini ancak daha fazlasını bulmak için fırsatlar yakaladıklarını vurguladı.

Portekizli futbolcu, rakibe önde baskı kurarak gerekli mücadeleyi gösterdiklerini ve bu galibiyetin belki de ardında birçok değişimi başlatacak bir başlangıç olduğunu belirtti. "En büyük önceliğimiz puan durumunda yükselebilmek. Hak ettiğimiz yere ulaşmak istiyoruz" diyerek, takımın hedeflerine olan inancını dile getirdi.

Galibiyetin Önemi ve İleriye Dönük Hedefler

Malheiro, puan tablosunda bulundukları durumdan dolayı üzüntü duyduklarını söyleyerek, "Trabzonspor gibi takımlarda büyük beklentilerin olması normaldir. Ancak bu beklentileri karşılama noktasında sıkıntı yaşadığımızda üzüntü yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Galibiyeti getiren golün kendisi için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Malheiro, "Attığım ilk gol olması dolayısıyla benim için çok değerlidir. Gol atmaktan ziyade, takım arkadaşlarımı ve taraftarlarımızı mutlu edebilmek önemliydi" dedi.

Milli Takım Hedefi

Gelecekte Portekiz Milli Takımı formasını giymek istediğini de belirten Malheiro, önceliğinin Trabzonspor'un hedeflerine yardım etmek olduğunu ifade etti. "Şans gelirse ülkemi temsil etmek isterim" diye ekledi.

Taraftar Desteği Vurgusu

23 yaşındaki sağ bek, taraftarlardan destek olmalarını isteyerek, "Desteğe her zaman ihtiyacımız olacak. Harika bir stadyumda oynuyoruz ve bu ortamda başarılar elde etmeyi hedefliyoruz" dedi. Takım olarak taraftarlarının desteğine layık olmak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK'yı 1-0 yendikleri maçta galibiyet golünü atan futbolcu Pedro Malheiro değerlendirmelerde bulundu.