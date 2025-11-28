Pendikspor 2-0 Manisa FK - Trendyol 1. Lig'de Son Dakika Galibiyeti

Trendyol 1. Lig 15. hafta: Pendikspor sahasında Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Goller Denic (90') ve Thuram (90+5') ile geldi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 22:27
Pendikspor 2-0 Manisa FK - Trendyol 1. Lig'de Son Dakika Galibiyeti

Pendikspor 2-0 Manisa FK: Trendyol 1. Lig'de Son Dakika Galibiyeti

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Mücadelede goller Denic (dk. 90) ve Thuram (dk. 90+5) ile geldi.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Bekir Karadeniz’in uzak mesafeden şutunda kaleci Vedat’tan seken topa ceza sahası sol çaprazında Wilks’in bekletmeden şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

25. dakikada ceza sahası sol tarafında topla buluşan Ahmet Karademir’in şutunda kaleci Vedat meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Wilks’in kaleciden dönen topa kale önünde bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

47. dakikada sol taraftan Burak Süleyman’ın ortasına iyi yükselen Diony’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

90. dakikada Manisa FK savunmasının uzaklaştıramadığı topu Thuram ceza sahası dışındaki Denic’e indirdi. Bu oyuncunun ceza yayı gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

90+5. dakikada Toure’nin geri pasında kaleci Vedat meşin yuvarlağı ıskaladı, Thuram meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 2-0

Stat ve hakemler

Stat: Pendik

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Ömer Tevfik Özkoç, Haydar Avcı

Kadrolar

Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou, Berkay Sülüngöz, Soldo, Sequeira (Furkan Doğan dk. 86), Denic, Mesut Özdemir, Ahmet Karademir (Adnan Uğur dk. 56), Wilks, Bekir Karadeniz (Görkem Bitin dk. 76), Clarke-Harris (Thuram dk. 76)

Yedekler: Emre Koyuncu, Hamza Akman, Enis Safin, Erdem Gökçe, Tarık Tekdal, Ozan Demirbağ

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Osman Kahraman dk. 90+2), Herelle, Umut Erdem, Yasin Güreler, Cissokho, Toure, Ayberk Karapo, Lindseth (Benrahou dk. 90+1), Burak Süleyman (Adekanye dk. 65), Diony (Muhammed Kiprit dk. 83)

Yedekler: Metehan Başar, Ada İbik, Oğuzhan Yurtdaş, Ahmet Şen, Umut Can Aslan, Batuhan Çolak

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller ve kartlar

Goller: Denic (dk. 90), Thuram (dk. 90+5) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Adnan Uğur (Pendikspor)

TRENDYOL 1. LİG’İN 15. HAFTASINDA PENDİKSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI MANİSA FK'YI 2-0 MAĞLUP...

TRENDYOL 1. LİG’İN 15. HAFTASINDA PENDİKSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI MANİSA FK'YI 2-0 MAĞLUP ETTİ.

TRENDYOL 1. LİG’İN 15. HAFTASINDA PENDİKSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI MANİSA FK'YI 2-0 MAĞLUP...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tayfur Bingöl: "2 gol kaçırdım ama 15 gol sözüm var, tamamlayacağım"
2
TBL 12. Hafta: Kocaeli BŞB Kağıtspor 67-74 OGM Ormanspor
3
Serdar Dursun: "İnanılmaz bir yükselişimiz var" — Kocaelispor 1-0 Gençlerbirliği
4
Pendikspor 2-0 Manisa FK - Trendyol 1. Lig'de Son Dakika Galibiyeti
5
Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor Maçına Hazır
6
Ahmet Oğuz: 'Kornerde şut denedim, asist oldu' — Kocaelispor 1-0
7
Selçuk İnan: "Oyuncularımla gurur duyuyorum" | Kocaelispor 1-0 Gençlerbirliği

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?