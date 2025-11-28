Pendikspor 2-0 Manisa FK: Trendyol 1. Lig'de Son Dakika Galibiyeti
Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Mücadelede goller Denic (dk. 90) ve Thuram (dk. 90+5) ile geldi.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Bekir Karadeniz’in uzak mesafeden şutunda kaleci Vedat’tan seken topa ceza sahası sol çaprazında Wilks’in bekletmeden şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
25. dakikada ceza sahası sol tarafında topla buluşan Ahmet Karademir’in şutunda kaleci Vedat meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Wilks’in kaleciden dönen topa kale önünde bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.
47. dakikada sol taraftan Burak Süleyman’ın ortasına iyi yükselen Diony’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.
90. dakikada Manisa FK savunmasının uzaklaştıramadığı topu Thuram ceza sahası dışındaki Denic’e indirdi. Bu oyuncunun ceza yayı gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
90+5. dakikada Toure’nin geri pasında kaleci Vedat meşin yuvarlağı ıskaladı, Thuram meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 2-0
Stat ve hakemler
Stat: Pendik
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Ömer Tevfik Özkoç, Haydar Avcı
Kadrolar
Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou, Berkay Sülüngöz, Soldo, Sequeira (Furkan Doğan dk. 86), Denic, Mesut Özdemir, Ahmet Karademir (Adnan Uğur dk. 56), Wilks, Bekir Karadeniz (Görkem Bitin dk. 76), Clarke-Harris (Thuram dk. 76)
Yedekler: Emre Koyuncu, Hamza Akman, Enis Safin, Erdem Gökçe, Tarık Tekdal, Ozan Demirbağ
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Osman Kahraman dk. 90+2), Herelle, Umut Erdem, Yasin Güreler, Cissokho, Toure, Ayberk Karapo, Lindseth (Benrahou dk. 90+1), Burak Süleyman (Adekanye dk. 65), Diony (Muhammed Kiprit dk. 83)
Yedekler: Metehan Başar, Ada İbik, Oğuzhan Yurtdaş, Ahmet Şen, Umut Can Aslan, Batuhan Çolak
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller ve kartlar
Goller: Denic (dk. 90), Thuram (dk. 90+5) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Adnan Uğur (Pendikspor)
TRENDYOL 1. LİG’İN 15. HAFTASINDA PENDİKSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI MANİSA FK'YI 2-0 MAĞLUP ETTİ.