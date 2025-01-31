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PFDK, Süper Lig Kulüplerine Cezalar ve Afyonspor'un Düşüşü

PFDK, Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verirken Afyonspor, bir alt lige düşürüldü.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:06
PFDK, Süper Lig Kulüplerine Cezalar ve Afyonspor'un Düşüşü

PFDK, Süper Lig'den 7 Kulübe Cezalarını Açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 7 farklı kulübe para cezası uyguladı. PFDK'nın yaptığı açıklamada, cezaların gerekçeleriyle birlikte hangi kulüplere ne kadar ceza verildiği detaylıca belirtildi.

Verilen cezalara göre, Beşiktaş'a 918 bin lira; Göztepe'ye 828 bin lira; Fenerbahçe'ye 525 bin lira; Çaykur Rizespor'a 168 bin lira; Bellona Kayserispor'a 120 bin lira; Corendon Alanyaspor'a 54 bin lira; ve Eyüpspor'a 40 bin 500 lira para cezası uygulandı. Ayrıca, Bellona Kayserispor futbolcusu Stephane Cedric Bahoken ise kendi takımına yönelik şiddetli hareket sebebiyle 3 resmi müsabakadan men edilerek 58 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Afyonspor'un Düşüşü

Öte yandan, PFDK, Afyonspor'un durumunu da masaya yatırdı ve kulübü bir alt lige düşürdü. Afyonspor, 26 Ocak'ta İskenderunspor ile oynanması planlanan maçta belirtilen saatte sahaya gelmediği için hükmen mağlup sayılarak düşme cezası aldı.

Bu durum, aynı sezon içerisinde gerçekleştirilen benzer bir eylem sebebiyle gerçekleşti. Ayrıca, bu müsabaka tarihinden itibaren Afyonspor ile maç yapan diğer takımların da karşılaşmaları, herhangi bir müsabaka yapılmaksızın hükmen galip sayılacak.

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