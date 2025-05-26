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Plaj Voleybolu Nations Cup: Balıkesir Etabı Tamamlandı

Balıkesir Ören'de düzenlenen Plaj Voleybolu Nations Cup A Grubu final maçları sona erdi.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 00:36
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 00:36
Plaj Voleybolu Nations Cup: Balıkesir Etabı Tamamlandı

Plaj Voleybolunda Büyük Final

Plaj voleybolu Nations Cup Preliminary Round Balıkesir Ören etabı, A grubu final maçlarıyla başarıyla sona erdi. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen turnuvada, kadınlar kategorisinde Hollanda, erkekler kategorisinde ise Fransa takım olarak şampiyonluğa ulaştı.

Ödül Töreni

Şampiyon takımlara madalya ve kupaları, CEV Teknik Süpervizörü Edgar Zaizenijs ile Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından takdim edildi. Ören plajları, bu büyük organizasyona ev sahipliği yaparak voleybolseverlere unutulmaz anlar sundu.

Plaj voleybolu,nda Nations Cup Preliminary Round Balıkesir Ören etabı, A grubu final maçlarıyla...

Plaj voleybolu,nda Nations Cup Preliminary Round Balıkesir Ören etabı, A grubu final maçlarıyla sona erdi.

Plaj voleybolu,nda Nations Cup Preliminary Round Balıkesir Ören etabı, A grubu final maçlarıyla...

Plaj voleybolu,nda Nations Cup Preliminary Round Balıkesir Ören etabı, A grubu final maçlarıyla sona erdi.

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