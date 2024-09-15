RAMS Başakşehir, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

RAMS Başakşehir, Samsunspor İçin Hazırsızlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında RAMS Başakşehir, 18 Eylül Çarşamba günü Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Takım, bu önemli maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Teknik Ekibin Yönetiminde Yoğun Antrenman

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tesislerinde, teknik direktör Çağdaş Atan liderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ilk olarak ısınma hareketleri ile başladılar. Ardından rondo çalışmaları yaparak, takım uyumunu artırmayı hedeflediler.

Çift Kale Maç İle Antrenman Tamamlandı

Günün antrenmanı, çift kale maç ile sona erdi. Bu şekilde, oyuncuların rekabetçi ruhlarını geliştirmeleri ve maç öncesi kondisyonlarını artırmaları amaçlandı. Önümüzdeki günlerde yapılacak antrenmanlarla hazırlık süreci devam edecek.

Son Maç Raporu

RAMS Başakşehir, ligdeki son karşılaşmasında deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı 1-0 yenerek moral bulmuştu. Bu galibiyet, takımın Samsunspor öncesi gücünü artıran önemli bir adım oldu.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor karşılaşması için son hazırlıklarını sürdürecek.