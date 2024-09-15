RAMS Başakşehir, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

RAMS Başakşehir, Samsunspor ile oynayacağı maça yönelik antrenmanlarına başladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 14:41
RAMS Başakşehir, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

RAMS Başakşehir, Samsunspor İçin Hazırsızlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında RAMS Başakşehir, 18 Eylül Çarşamba günü Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Takım, bu önemli maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Teknik Ekibin Yönetiminde Yoğun Antrenman

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tesislerinde, teknik direktör Çağdaş Atan liderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ilk olarak ısınma hareketleri ile başladılar. Ardından rondo çalışmaları yaparak, takım uyumunu artırmayı hedeflediler.

Çift Kale Maç İle Antrenman Tamamlandı

Günün antrenmanı, çift kale maç ile sona erdi. Bu şekilde, oyuncuların rekabetçi ruhlarını geliştirmeleri ve maç öncesi kondisyonlarını artırmaları amaçlandı. Önümüzdeki günlerde yapılacak antrenmanlarla hazırlık süreci devam edecek.

Son Maç Raporu

RAMS Başakşehir, ligdeki son karşılaşmasında deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı 1-0 yenerek moral bulmuştu. Bu galibiyet, takımın Samsunspor öncesi gücünü artıran önemli bir adım oldu.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor karşılaşması için son hazırlıklarını sürdürecek.

İLGİLİ HABERLER

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adanaspor, Ankara Keçiörengücü Maçına Hazır
2
Beşiktaş Hentbol Takımı, Güneysu'yu Farklı Geçti!
3
TFF 3. Lig 2024-2025 Sezonu İlk Hafta Sonuçları
4
Yasin Çimciler Bronz Madalya İçin Ter Dökecek
5
Galatasaray Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı
6
RAMS Başakşehir, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
7
Kayserispor'un Yeni Dönemi: Ali Çamlı Yeniden Başkan

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları