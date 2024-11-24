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Real Madrid, Leganes'i 3-0 Mağlup Etti: Arda Güler İlk 11'de Sahada

Real Madrid, La Liga 14. haftasında Leganes'i 3-0 yenerek ikinciliğini korudu. Arda Güler, 75 dakika sahada kaldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 22:34
Real Madrid, Leganes'i 3-0 Mağlup Etti: Arda Güler İlk 11'de Sahada

Real Madrid, Leganes'i Deplasmanda Aşındırdı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Leganes'i 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla birlikte, Real Madrid puanını 30'a çıkararak ikincilikteki yerini korudu.

Maçın Detayları

Maçta Kylian Mbappe (Dk. 43), Federico Valverde (Dk. 66) ve Jude Bellingham (Dk. 85) golleriyle takımına galibiyeti getirdi. Real Madrid, 1 milyar 360 milyon avroluk ekonomik değeriyle La Liga'nın en yüksek değerine sahip takımı, Leganes ise 30 milyon 550 bin avroluk değeriyle en düşük sırada yer alan takım olarak dikkat çekti.

Real Madrid, bu galibiyetle birlikte lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Barcelona'nın Celta Vigo deplasmanında yaşadığı puan kaybı, Madrid ekibinin umudunu artırdı.

Arda Güler İlk 11'de

Maçta görev alan Türkiye milli futbolcusu Arda Güler, Real Madrid'de 75 dakika sahada kaldı. Yaklaşık 9 hafta sonra ilk 11'de şans bulan Arda, 75. dakikada Brahim Diaz ile yer değiştirdi. Maç boyunca iki kez gole çok yaklaşan Arda, son vuruşlarda etkisiz kaldı.

Arda, bu sezon La Liga'da şimdiye kadar 4 maçta ilk 11'de yer aldı, ancak gol atma başarısını henüz gösteremedi. İspanyol basınında yer alan iddialara göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 27 Kasım'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Arda'ya şans vererek, bu maçta Luka Modric ve Brahim Diaz'ı oynatmayı planlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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