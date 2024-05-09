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Real Madrid, müthiş geri dönüşle Bayern Münih'i eledi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek finale yükseldi

Yayın Tarihi: 09.05.2024 00:39
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 00:39
Real Madrid, müthiş geri dönüşle Bayern Münih'i eledi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen yarı final mücadelesi sona erdi. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Maç, golsüz eşitlikle geçen ilk yarıdan sonra ikinci yarıda hız kazandı. Bayern Münih, 68. dakikada Alphonso Davies'in golüyle öne geçti ve Real Madrid'i zor durumda bıraktı. Ancak Real Madrid, son dakikalarda müthiş bir performans sergileyerek maça ortak oldu.

Oyuna sonradan dahil olan Joselu, 88. dakikada skoru dengeledi ve 90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Real Madrid'i öne geçirdi. Bu gollerle Real Madrid, Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

Real Madrid'in finaldeki rakibi ise Borussia Dortmund olacak. Tarihi Wembley Stadyumu'nda 1 Haziran'da oynanacak dev final heyecanı futbolseverleri bekliyor.

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