Ruzomberok ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor

Ruzomberok - Trabzonspor Maçı Bilgileri
UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunun heyecanla beklenen ilk maçında Slovakya'nın Ruzomberok ekibi, Türk temsilcisi Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın detayları aşağıda yer almaktadır:
Maç Bilgileri
- Stadyum: MFK Ruzomberok
- Hakemler: Bastian Dankert, Lasse Koslowski, Rene Rohde (Almanya)
Takım Kadroları
Ruzomberok İle Trabzonspor'un kadrosu şu şekilde:
Ruzomberok Oyuncuları:
- Fruhwald
- Gabriel
- Maly
- Mojzis
- Gomola
- Luteran
- Lavrincik
- Tucny
- Hladik
- Chrien
- Chobot
Trabzonspor Oyuncuları:
- Uğurcan Çakır
- Ozan Tufan
- Mendy
- Denswil
- Eren Elmalı
- Lundstram
- Umut Güneş
- Visca
- Bardhi
- Trezeguet
- Draguş
Müsabakanın ne şekilde geçeceği merak konusu. Futbolseverler, iki takımın bu zorlu mücadelede nasıl bir performans ortaya koyacağını görmek için sabırsızlanıyor.