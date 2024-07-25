Ruzomberok ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor

Ruzomberok - Trabzonspor Maçı Bilgileri

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunun heyecanla beklenen ilk maçında Slovakya'nın Ruzomberok ekibi, Türk temsilcisi Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın detayları aşağıda yer almaktadır:

Maç Bilgileri

Stadyum: MFK Ruzomberok

MFK Ruzomberok Hakemler: Bastian Dankert, Lasse Koslowski, Rene Rohde (Almanya)

Takım Kadroları

Ruzomberok İle Trabzonspor'un kadrosu şu şekilde:

Ruzomberok Oyuncuları:

Fruhwald

Gabriel

Maly

Mojzis

Gomola

Luteran

Lavrincik

Tucny

Hladik

Chrien

Chobot

Trabzonspor Oyuncuları:

Uğurcan Çakır

Ozan Tufan

Mendy

Denswil

Eren Elmalı

Lundstram

Umut Güneş

Visca

Bardhi

Trezeguet

Draguş

Müsabakanın ne şekilde geçeceği merak konusu. Futbolseverler, iki takımın bu zorlu mücadelede nasıl bir performans ortaya koyacağını görmek için sabırsızlanıyor.