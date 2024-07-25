Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ruzomberok ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor

Ruzomberok ile Trabzonspor arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi detaylar belli oldu.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 19:19
Ruzomberok ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor

Ruzomberok - Trabzonspor Maçı Bilgileri

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunun heyecanla beklenen ilk maçında Slovakya'nın Ruzomberok ekibi, Türk temsilcisi Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın detayları aşağıda yer almaktadır:

Maç Bilgileri

  • Stadyum: MFK Ruzomberok
  • Hakemler: Bastian Dankert, Lasse Koslowski, Rene Rohde (Almanya)

Takım Kadroları

Ruzomberok İle Trabzonspor'un kadrosu şu şekilde:

Ruzomberok Oyuncuları:

  • Fruhwald
  • Gabriel
  • Maly
  • Mojzis
  • Gomola
  • Luteran
  • Lavrincik
  • Tucny
  • Hladik
  • Chrien
  • Chobot

Trabzonspor Oyuncuları:

  • Uğurcan Çakır
  • Ozan Tufan
  • Mendy
  • Denswil
  • Eren Elmalı
  • Lundstram
  • Umut Güneş
  • Visca
  • Bardhi
  • Trezeguet
  • Draguş

Müsabakanın ne şekilde geçeceği merak konusu. Futbolseverler, iki takımın bu zorlu mücadelede nasıl bir performans ortaya koyacağını görmek için sabırsızlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
7
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

2 gün üst üste aynı kıyafeti giyenler dikkat! İkinci kez giyince böyle oluyor!

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar