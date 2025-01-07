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Sacramento Kings, Miami Heat'i Mağlup Ederek 5. Galibiyetini Aldı

Sacramento Kings, Miami Heat'i 123-118 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti. DeRozan, 30 sayıyla takımının yıldızı oldu.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:01
Sacramento Kings, Miami Heat'i Mağlup Ederek 5. Galibiyetini Aldı

Sacramento Kings'ten Muhteşem Performans!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings, Miami Heat'i 123-118 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini elde etti. Bu zorlu karşılaşma uzatma periyoduna taşınırken, Kings, konuk ettiği rakibini 5 sayı farkla geçmeyi başardı.

DeMar DeRozan, Kings'in Yıldızı

Kings'in yıldız swing forveti DeMar DeRozan, bu önemli galibiyette 30 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Heat'te ise Tyler Herro, 26 sayı ile etkili bir performans sergilese de, bu yeterli olmadı ve takımının kaybetmesine sebep oldu.

Diğer Maçların Sonuçları

NBA'de oynanan diğer maçlar da heyecan doluydu:

  • Phoenix Suns, Philadelphia 76ers'ı deplasmanda 109-99 yendi. Suns'ta Bradley Beal 25 sayıyla galibiyete katkı sağlarken, Kevin Durant 23 sayı attı. 76ers'ta milli basketbolcu Adem Bona, 4 sayı, 5 ribaunt ve 1 blok ile oynadı.
  • Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers'ı 108-106 mağlup etti. Anthony Edwards, 37 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
  • Diğer sonuçlar:
  • Detroit Pistons: 118 - Portland Trail Blazers: 115
  • Brooklyn Nets: 99 - Indiana Pacers: 113
  • New York Knicks: 94 - Orlando Magic: 103
  • Toronto Raptors: 104 - Milwaukee Bucks: 128
  • Chicago Bulls: 114 - San Antonio Spurs: 110
  • Memphis Grizzlies: 119 - Dallas Mavericks: 104

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