Sacramento Kings, Miami Heat'i Mağlup Ederek 5. Galibiyetini Aldı

Sacramento Kings'ten Muhteşem Performans!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings, Miami Heat'i 123-118 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini elde etti. Bu zorlu karşılaşma uzatma periyoduna taşınırken, Kings, konuk ettiği rakibini 5 sayı farkla geçmeyi başardı.

DeMar DeRozan, Kings'in Yıldızı

Kings'in yıldız swing forveti DeMar DeRozan, bu önemli galibiyette 30 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Heat'te ise Tyler Herro, 26 sayı ile etkili bir performans sergilese de, bu yeterli olmadı ve takımının kaybetmesine sebep oldu.

Diğer Maçların Sonuçları

NBA'de oynanan diğer maçlar da heyecan doluydu: