Sadettin Saran Oyunu Kullandı — Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulu Chobani Stadı yanındaki alanda yapıldı

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kuruluna başkan adayı Sadettin Saran de katıldı. Genel kurul, Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirildi.

Alana gelen Saran'a üyeler yoğun ilgi gösterdi; kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen başkan adayı, oy verme bölgesine gelerek tek tek sandıkları gezdi.

Sadettin Saran, oy kullanacağı 37 numaralı sandıkta basın mensuplarına yaptığı konuşmada şunları söyledi: "İnşallah güzel şeyler yapacağız, inşallah kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Fenerbahçe'ye sevgiyi getireceğiz. Başından beri dediğim gibi, Fenerbahçe'yi yönetmeye geliyoruz. 'Hep birlikte' derken de bunu samimi söyledim. İnşallah güzel şeyler yapacağız."

Oyunu kullandıktan sonra Saran, stadyuma geçti.

