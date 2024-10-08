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Şahika Ercümen'den Tarihi Başarı: Türkiye Rekoru Kırıldı

Milli sporcu Şahika Ercümen, Yunanistan'daki şampiyonada Türkiye rekoru kırarak 82 metreye dalış yaptı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 16:52
Şahika Ercümen'den Tarihi Başarı: Türkiye Rekoru Kırıldı

Şahika Ercümen Dünya Şampiyonası'nda Tarih Yazdı

Milli sporcu Şahika Ercümen, Yunanistan'ın Kalamata kentinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda Paletsiz İp Destekli kategorisinde 82 metreye dalış yaparak Türkiye rekoruna imza attı.

Şampiyona Detayları

40 ülkenin ve 140 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte, Ercümen 82 metreye 3 dakika 10 saniyede ulaşarak rekorunu kırdı. Daha önceki rekoru 81 metre olan Şahika, bu başarıyla bir kez daha adını duyurdu.

Mutluluk ve Teşekkür Mesajı

Ercümen, rekor kırmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu şampiyona yılın son organizasyonu ve yorgunluk ile sağlık sorunlarıma rağmen böyle bir başarıya imza atmak beni sevindirdi. Destek veren herkesin katkısı büyük." dedi.

Toplumsal Mesaj

Son günlerde Türkiye'de artan kadın cinayetlerinin kendisini etkilediğini dile getiren Şahika, bu tarihi dalışını kadın cinayetlerinin son bulmasına adamak istediğini ifade etti.

Madalya Töreni

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, 12 Ekim Cumartesi günü madalya töreni ile sona erecek.

Milli sporcu Şahika Ercümen, Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda Paletsiz...

Milli sporcu Şahika Ercümen, Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda Paletsiz İp Destekli kategoride 82 metreye dalış yaparak Türkiye rekoruna imza attı.

Milli sporcu Şahika Ercümen, Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda Paletsiz...

Milli sporcu Şahika Ercümen, Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda Paletsiz İp Destekli kategoride 82 metreye dalış yaparak Türkiye rekoruna imza attı.

Milli sporcu Şahika Ercümen, Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda Paletsiz...

Milli sporcu Şahika Ercümen, Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda Paletsiz İp Destekli kategoride 82 metreye dalış yaparak Türkiye rekoruna imza attı.

Milli sporcu Şahika Ercümen, Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda Paletsiz...

Milli sporcu Şahika Ercümen, Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda Paletsiz İp Destekli kategoride 82 metreye dalış yaparak Türkiye rekoruna imza attı.

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