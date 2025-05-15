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Şahika Ercümen, Dominika'da 3 Altın Madalya Kazandı

Şahika Ercümen, Dominika'da düzenlenen uluslararası yarışmada 3 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 17:15
Şahika Ercümen, Dominika'da 3 Altın Madalya Kazandı

Şahika Ercümen, Dominika'da Altın Madalyalarla Döndü

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Dominika’da gerçekleştirilen Uluslararası Serbest Dalış Turnuvası’nda 3 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Turnuvada Şampiyonluk

Ercümen, 10 ülkeden sporcunun katıldığı bu prestijli turnuvada sabit ağırlık, çift palet ve paletsiz ip destekli kategorilerde birinci olarak şampiyon oldu. Çift palet kategorisinde 80 metre, paletsiz ip destekli kategoride 77 metre ve sabit ağırlık kategorisinde de 77 metreyle birinci geldi.

Fırtınaya Rağmen Başarı

Yarışmanın sonunda fırtına nedeniyle yarışmanın iptal olma riski ile karşılaşan Ercümen, "Hava gerçekten çok kötüydü, deniz dalgalı ve akıntılıydı. Ancak bu zorlu koşullara rağmen güzel bir dalış yaptık," dedi.

Motivasyon ve Hedefler

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ercümen, bu sezonun başında büyük aksiliklerle karşılaştığını ve iki farklı operasyon geçirdiğini belirterek, "Bu turnuvayı, dünya şampiyonası için bir hazırlık niteliğinde gördüm. Fiziksel olarak kendimi pek hazır hissetmediğim bir dönemde altın madalya kazanmak beni oldukça motive etti," şeklinde konuştu.

Ercümen ayrıca, madalyayı, Ata'mızın bizlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

Milli sporcu Şahika Ercümen, Dominika'da düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış Turnuvası'nda 3...

Milli sporcu Şahika Ercümen, Dominika'da düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış Turnuvası'nda 3 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu Şahika Ercümen, Dominika'da düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış Turnuvası'nda 3...

Milli sporcu Şahika Ercümen, Dominika'da düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış Turnuvası'nda 3 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

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