Sakarya Büyükşehir Namağlup Serisini 9 Maça Çıkardı: Çorlu'yu 80-63 Yendi

Maç Özeti

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi 9. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi, evinde karşılaştığı Çorlu Belediyesi'ni 80-63 mağlup etti.

Mücadeleye Murat Osman Dere, Can Koç, Berke Baran Akçam, Aydın Şirin ve kaptan Gökhan Aydın’dan oluşan ilk 5 ile başlayan Sakarya ekibi, ilk çeyreği 22-19 önde tamamlasa da ikinci çeyrekte hücum ritmini kaybederek soyunma odasına 41-36 geride girdi.

İkinci yarıda taraftarının desteğini arkasına alan Sakarya Büyükşehir, savunmadaki sertliğini artırdı ve üçüncü çeyreği başarılı bir oyunla tamamlayarak son periyoda 58-53 önde girdi.

Final çeyreğinde farkı açmaya devam eden ev sahibi ekip, rakibin dönüş çabalarına izin vermeyerek parkeden 80-63’lük skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla 9’da 9 yaparak ligdeki zirve konumunu pekiştiren Sakarya Büyükşehir’de galibiyetin mimarlarından Mert İlhan, attığı 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Takımda Gökhan Aydın 13 sayı, Can Koç ise 11 sayıyla önemli rol oynadı.

