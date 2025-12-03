Sakaryaspor Başkanı Muhammet Kıratlı Görevinden İstifa Etti

Sakaryaspor Başkanı Muhammet Kıratlı, kulübün yeni enerjiye ve daha yoğun mesaiye ihtiyaç duyduğunu belirterek başkanlıktan ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 01:00
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 01:00
Sakaryaspor Başkanı Muhammet Kıratlı Görevinden İstifa Etti

Sakaryaspor Başkanı Muhammet Kıratlı Görevinden İstifa Etti

Kulübün önünü açmak için çekildiğini açıkladı

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Muhammet Kıratlı, göreve geldiği günden bu yana kulübün menfaatleri doğrultusunda çalıştığını belirterek başkanlık görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kıratlı istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda, görevi bırakma gerekçesi olarak kulübün yeni bir enerjiye ve daha yoğun mesai gerektiren bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyması gösterildi.

Kıratlı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüze hizmet etmek benim için büyük bir onur ve sorumluluktu. Göreve geldiğim günden bu yana takımızın menfaati için var gücümle çalıştım. Ancak geldiğimiz noktada, kulübümüzün önünde yeni bir enerjiye, daha yoğun mesai koyabilecek bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu görüyorum. Bu nedenle, Sakaryaspor’un önünü açmak ve camiamızın taze bir motivasyonla yoluna devam etmesine imkân sağlamak adına başkanlık görevimden ayrılıyorum. Görev sürem boyunca her zaman desteklerini hissettiğim Sakarya Valimiz Rahmi Doğan’a AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz’a, Türk-İş Genel Başkanımız Ergün Atalay’a, Sakarya Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a, ilçe belediye başkanlarımıza, bir birbirinden kıymetli iş insanlarına, sponsor olan firmalarımıza, basınımızın değerli temsilcilerine, yönetim kurulumuz ve gece gündüz demeden çalışan ekip arkadaşlarıma, kulübümüzde çalışan tüm emektarlarımıza göreve geldiğim ilk günden itibaren desteğini esirgemeyen yeşil siyah sevdalısı taraftarlımıza teşekkür eder, tüm camiamızdan hakkını helal etmesini rica ederim. Sakaryaspor her zaman kalbimin en özel yerinde olacaktır. Esenlikle kalın"

Kıratlı, açıklamasında kulübün çıkarlarını gözettiğini vurgulayıp destek verenlere teşekkür etti ve Sakaryaspor camiasına başarı dileklerini iletti.

SAKARYASPOR KULÜP BAŞKANI MUHAMMET KIRATLI SOSYAL MEDYA HESABINDAN GÖREVE GELDİĞİ GÜNDEN BU YANA...

SAKARYASPOR KULÜP BAŞKANI MUHAMMET KIRATLI SOSYAL MEDYA HESABINDAN GÖREVE GELDİĞİ GÜNDEN BU YANA KULÜBÜN MENFAATLERİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞTIĞINI, SAKARYASPOR’UN YENİ BİR ENERJİ VE DAHA YOĞUN MESAİ GEREKTİREN BİR YÖNETİM ANLAYIŞINA İHTİYAÇ DUYDUĞUNU İFADE EDEREK GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU.

İLGİLİ HABERLER

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakaryaspor Başkanı Muhammet Kıratlı Görevinden İstifa Etti
2
Erling Haaland Premier Lig’de 100. gole ulaştı — 111 maçta rekor
3
Dünya Ümitler Taekwondo Şampiyonası Nairobi'de: Türkiye 16 Sporcu ile Yarışacak
4
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu Başladı: İlk 4 Maçın Sonuçları
5
Galatasaray, Samsunspor Maçı İçin 15. Hafta Hazırlıklarına Başladı
6
Yunusemre Belediyespor'dan Semih Balaban'a Öğretmenler Günü Sürprizi
7
Nesine 2. Lig 6. Hafta: Kırmızı ve Beyaz Grup Sonuçları

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde