Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan’a 45 Numaralı Yeşil-Beyaz Forma Hediye

Ziyaret ve bilgilendirme

Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürü Çetin Hazer ile Salihli Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Emrah Yalçın ve kulüp yöneticileri Esat Göldeli, Fırat Deniz ile Avukat Oğuzhan Sönmez, Kaymakam Ali Güldoğan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Başkan Emrah Yalçın, kulübün yürüttüğü faaliyetler, devam eden projeler ve planlanan sportif çalışmalar hakkında Kaymakam Güldoğan’a bilgi verdi.

Hediye takdimi

Ziyaretin anısına, Salihli Belediyesi Spor Kulübü tarafından Kaymakam Ali Güldoğan'a, isminin yazılı olduğu 45 numaralı yeşil-beyaz forma takdim edildi.

Kaymakam Ali Güldoğan, nazik ziyaretleri ve anlamlı hediye için konuklarına teşekkür ederek, sporun gelişimine katkı sunan çalışmalarda Salihli Belediyesi Spor Kulübü’ne başarılar diledi.

