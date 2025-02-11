Samsun'da Okçuluk Salon Milli Takım Kampı Devam Ediyor

Samsun'da Okçuluk Milli Takım Kampı

2025 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 36 milli sporcu, Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor. 17-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan şampiyona için hazırlıklar tüm hızıyla devam etmekte.

Murat Turan'dan Açıklamalar

Samsun İlkadım Gençlik ve Spor Müdürü Murat Turan, yaptığı açıklamalarda, "Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olmaktan büyük onur duyuyoruz" ifadesini kullandı. Turan ayrıca, "Burada 300 sporcu ve 25 ülkeyi ağırlayacak olmaktan büyük onur duyuyoruz. Bu anlamda ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak için hem personelimiz hem tesisimiz hazır durumda. 'Spor Kenti Samsun' anlayışının altını bu organizasyonla bir kez daha çizmek istiyoruz" dedi.

Yusuf Göktuğ Ergin'in Değerlendirmeleri

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin de sporcularının performanslarının zirveye yakın olduğunu belirtti. Son bir haftalık süreçte eksiklikleri tamamlayacaklarını kaydeden Ergin, şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık üç ay süren, iki ulusal yarışma arkasından bir seçme yarışmasını geride bıraktılar. Performans olarak şu anda her birinin zirveye yakın olduklarını düşünüyoruz, Avrupa Şampiyonası'na kadar geçecek bir haftalık süreçte de son eksikleri tamamlayarak sporcularımızı yarışmaya hazır edeceğiz. 18 Şubat tarihinde 36 kişilik kadromuzla Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğiz."

Şampiyona Kategorileri

Samsun'un ev sahipliği yapacağı 2025 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda sporcular, klasik ve makaralı yayın yanı sıra barebow (yalın yay) kategorisinde, büyükler ve 21 yaş altında mücadele edecek.

Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 36 milli sporcu, Samsun'da şampiyonaya hazırlanıyor. Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen kampta antrenmanlarını sürdüren sporcular, 17-23 Şubat tarihlerinde Samsun'un ev sahipliği yapacağı 2025 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 36 milli sporcu, Samsun'da şampiyonaya hazırlanıyor. Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen kampta antrenmanlarını sürdüren sporcular, 17-23 Şubat tarihlerinde Samsun'un ev sahipliği yapacağı 2025 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.