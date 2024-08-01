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Samsunspor Başkanı Yıldırım: Hedefimiz Orta Sıralar

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, bu sezon Trendyol Süper Lig'de orta sıralarda yer alacaklarına inandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 14:05
Samsunspor Başkanı Yıldırım: Hedefimiz Orta Sıralar

Samsunspor'dan Orta Sıra Hedefi

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, bu sezon Trendyol Süper Lig'de hedeflerinin orta sıralarda yer almak olduğunu duyurdu.

Mücadeleci Bir Lig Beklentisi

Yıldırım, TFF ile beIN Medya Grup arasında yapılan medya yayın hakları imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldırım, sezonun daha çekişmeli geçeceğini düşündüğünü belirtti. "Bu sezon Beşiktaş ve Trabzonspor'un akıllı transferleri ile ligin ilk dört takımı netleşmiş gibi görünüyor. Ancak unutulmamalıdır ki, futbol kağıt üzerinde değil, sahada oynanıyor. Geçen sene sürpriz takımların küme düştüğü bir lig yaşadık. Umarım bu sene daha adil bir ortamda, hakemlerin tartışılmadığı bir lig izleriz. Biz futbol paydaşları olarak elimizden geleni yapacağız," dedi.

Yeni Teknik Direktör ve Hedefler

Takımın bu sezon yeni bir teknik direktör ile mücadele edeceğini dile getiren Yıldırım, "Alman teknik adam Gisdol ile anlaşamadık. Kendisiyle çok çalışmak istemiştik, ancak geçmiş deneyimleri nedeniyle sezon sonunda ayrılmak zorunda kaldı. Ancak, Thomas Reis ile anlaştık ve bu da bizi heyecanlandırıyor. Şu anda FIFA nezdinde dosyası ve borcu olmayan tek kulüp olarak, ekibimize güvenimiz tam. İlk maçımızı Beşiktaş ile kendi evimizde oynayacağız. Bu sezon ligde 8 ile 13'üncü sıra arasında bir pozisyona ulaşmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Yayıncı Kuruluş beIN Media Group arasında Trendyol Süper Lig ile...

Türkiye Futbol Federasyonu ve Yayıncı Kuruluş beIN Media Group arasında Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig Yayın İhalesi imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Tören sonrasında Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Yayıncı Kuruluş beIN Media Group arasında Trendyol Süper Lig ile...

Türkiye Futbol Federasyonu ve Yayıncı Kuruluş beIN Media Group arasında Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig Yayın İhalesi imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Tören sonrasında Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Yayıncı Kuruluş beIN Media Group arasında Trendyol Süper Lig ile...

Türkiye Futbol Federasyonu ve Yayıncı Kuruluş beIN Media Group arasında Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig Yayın İhalesi imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Tören sonrasında Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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