Samsunspor, Eyüpspor'u 3-0 Geçti: Teknik Direktör Thomas Reis'in Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Reeder Samsunspor, konuk ettiği Eyüpspor'u 3-0'la geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Thomas Reis, "Bugünkü galibiyetten dolayı çok mutluyum. Çok önemli bir galibiyet aldık," ifadelerini kullandı.

Reis, Eyüpspor ile aralarındaki puan farkını 7'ye çıkardıkları için de mutlu olduğunu belirterek, "Maça iyi başladık. Performansımıza baktığımızda, disipline sadık kalarak çok iyi bir oyun sergiledik. Duran toplardan goller bulduk ve tüm oyuncularım birbiri için savaştı. Bodrum FK karşılaşmasıyla birlikte eski performansımıza geri döndük. Oynamamız gereken daha 3 maç var. Eyüpspor ile aramızda oluşan 7 puan fark, her şeyin bittiği anlamına gelmez. Ligin sonunda ne olacağını göreceğiz," dedi.

Thomas Reis ayrıca, sözleşmesinin 1+1 yıllık olduğunu ve başkanının kendisinden memnun olup olmadığını umduğunu belirterek, "Ne olacağına bakacağız," şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 3-0 yenen Reeder Samsunspor'un teknik sorumlusu Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 3-0 yenen Reeder Samsunspor'un teknik sorumlusu Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.