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Samsunspor, Gaziantep FK'yi 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor, Gaziantep FK'yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 00:46
Samsunspor, Gaziantep FK'yi 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Önemli Karşılaşma

Futbol tutkunları, Trendyol Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde heyecan dolu bir karşılaşma izledi. Gaziantep FK, evinde ağırladığı Samsunspor'a karşı sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Maçın Detayları

Karşılaşmanın 72. dakikasında, Samsunspor'un oyuncusu Maxim'in kullandığı serbest atışta, Arda Kızıldağ topa iyi yükselerek kafa vuruşu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

76. dakikada, Maxim'le paslaşarak ceza yayı üzerinde topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın sert vuruşu, yandan auta gitti.

77. dakikada ise, Bola'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Holse'nin plase vuruşunu kaleci Dioudis son anda kornere gönderdi. Karşılaşma Sonucu

Bu kritik mücadele, konuk ekip Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi ve takım, puanını artırarak ligdeki konumunu sağlamlaştırdı.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Samsunspor'dan Justesen (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

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