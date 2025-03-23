Samsunspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yaklaşık 1 saat 20 dakika süren bir antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcular, günü dar alanda oyun ve 3 takımlı yarı alan oyunu ile tamamladı.

Samsun ekibi, önümüzdeki günlerde Kasımpaşa maçı için hazırlıklarına devam edecek.