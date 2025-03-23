Samsunspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 14:37
Samsunspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yaklaşık 1 saat 20 dakika süren bir antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcular, günü dar alanda oyun ve 3 takımlı yarı alan oyunu ile tamamladı.

Samsun ekibi, önümüzdeki günlerde Kasımpaşa maçı için hazırlıklarına devam edecek.

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