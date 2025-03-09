Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: 'Gelecek Maçta Aynı Performansla Çoğu Gol Yeriz'

Samsunspor'un Başarısı ve Performans Analizi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Reeder Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, elbette ki bu maçın analizini yapacaklarını belirtti. Ancak, performanslarını sürdürmeleri durumunda gelecek maçlarda sorun yaşayabileceklerini vurguladı. Reis, "Eğer aynı performansı sergilemeye devam edersek, birçok gol yeriz," dedi.

Mutluluk ve Üzüntü Bir Arada

Reis, maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadığını ancak gösterdikleri performanstan ötürü üzüntü duyduğunu ifade etti. "Maç boyunca birçok fırsat yakaladık ama bunları değerlendiremedik. Maçı çok daha erken bitirebilirdik," diye ekledi.

Stadyumda Az Sayıda Taraftarın Olması Üzüntü Verdi

Toplantıda taraftar sayısıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Reis, stada sadece 5-6 bin taraftarın gelmesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. "Samsunspor olarak tarihin en iyi sezonlarından birini yaşarken, daha fazla taraftarın yanımızda olmasını bekliyordum. Sezonun geri kalanında taraftarımıza ihtiyacımız olacak," dedi.

Taraftar Desteğinin Önemi

Taraftarla birlikte bir aile olduklarını vurgulayan Reis, taraftarın yanında olduğunda takımın daha güçlü hissedeceğini ifade etti. "Zor maçlar oynayacağız, bu nedenle taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var," diyerek sözlerini tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 yenen Reeder Samsunspor'un teknik direktör Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.