DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,24 -0,17%
ALTIN
6.073,22 -1,69%
BITCOIN
3.847.950,34 -1,86%

Samsunspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı

Göztepe'ye 2-0 yenilen Samsunspor, Süper Lig ve Konferans Ligi'nde son 8 maçta galibiyet göremedi. Gözler 24 Aralık'taki Eyüpspor maçında.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:13
Samsunspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı

Samsunspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Göztepe’ye 2-0 mağlup olan Samsunspor’un galibiyet hasreti 8 maç seviyesine yükseldi.

Süreç ve istatistikler

Geçen sezon Trendyol Süper Lig’in ilk devresinde 33 puan toplayan ve sezonu 3. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılan ekip, bu sezon ilk yarıda 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 25 puan elde etti ve geçen sezonun 8 puan gerisinde kaldı.

Samsunspor, son 43 gün içinde Süper Lig ve Konferans Ligi'nde çıktığı son 8 müsabakada galibiyet yüzü göremedi. Bu süreçte ligde Beşiktaş, Alanyaspor, Galatasaray, Başakşehir FK ve Göztepe, Avrupa’da ise Breidablik, AEK Atina ve Mainz 05 ile karşılaştı.

Gelecek program

Üst üste oynadığı son 5 maçı da kaybeden kırmızı-beyazlıların gözü, Türkiye Kupası B Grubu’nda 24 Aralık Çarşamba günü saat 20.30’da sahasında oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasına çevrildi.

Bu müsabakanın ardından kısa bir süre dinlenecek olan takım, önce 6 Ocak 2026 tarihinde Süper Kupa yarı finalinde Adana’da Fenerbahçe ile eşleşecek. Eğer Fenerbahçe'yi eleyen taraf olursa, Samsunspor 10 Ocak 2026 tarihinde Trabzonspor - Galatasaray maçının galibi ile Süper Kupa için mücadele edecek.

SON GALİBİYETİNİ 9 KASIM’DA ALAN SAMSUNSPOR, O TARİHTEN İTİBAREN OYNADIĞI 8 MAÇTA DA GALİBİYET...

SON GALİBİYETİNİ 9 KASIM’DA ALAN SAMSUNSPOR, O TARİHTEN İTİBAREN OYNADIĞI 8 MAÇTA DA GALİBİYET ELDE EDEMEDİ. KIRMIZI-BEYAZLILAR DÜN DE GÖZTEPE’YE İSABETLİ ŞUT ÇEKEMEDEN YENİLEREK LİGİN İLK DEVRESİNİ ÜZGÜN KAPATTI.

SON GALİBİYETİNİ 9 KASIM’DA ALAN SAMSUNSPOR, O TARİHTEN İTİBAREN OYNADIĞI 8 MAÇTA DA GALİBİYET...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Taekwondo Siyah Kuşak Dan/PUM Terfi Sınavı — 200'ün Üzeri Sporcu
2
Altay devreyi 4 galibiyetle kapattı — Düşme hattından 8 puan uzakta
3
Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü 2. Lig Play-Off'ta İlk 4'e Girdi
4
German Onugkha 6. gole ulaştı: Kayserispor, Konyaspor ile 1-1
5
Kayseri Süper Amatör Küme’de İkinci Yarı Başladı: 14. Haftada 27 Gol
6
Denizli'de Geleceğin Yıldızları Futbol Kampı Başladı
7
Çameli Kurumlar-Mahaller Voleybol Turnuvası'nda Heyecan Sürüyor

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu