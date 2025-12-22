Samsunspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Göztepe’ye 2-0 mağlup olan Samsunspor’un galibiyet hasreti 8 maç seviyesine yükseldi.

Süreç ve istatistikler

Geçen sezon Trendyol Süper Lig’in ilk devresinde 33 puan toplayan ve sezonu 3. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılan ekip, bu sezon ilk yarıda 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 25 puan elde etti ve geçen sezonun 8 puan gerisinde kaldı.

Samsunspor, son 43 gün içinde Süper Lig ve Konferans Ligi'nde çıktığı son 8 müsabakada galibiyet yüzü göremedi. Bu süreçte ligde Beşiktaş, Alanyaspor, Galatasaray, Başakşehir FK ve Göztepe, Avrupa’da ise Breidablik, AEK Atina ve Mainz 05 ile karşılaştı.

Gelecek program

Üst üste oynadığı son 5 maçı da kaybeden kırmızı-beyazlıların gözü, Türkiye Kupası B Grubu’nda 24 Aralık Çarşamba günü saat 20.30’da sahasında oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasına çevrildi.

Bu müsabakanın ardından kısa bir süre dinlenecek olan takım, önce 6 Ocak 2026 tarihinde Süper Kupa yarı finalinde Adana’da Fenerbahçe ile eşleşecek. Eğer Fenerbahçe'yi eleyen taraf olursa, Samsunspor 10 Ocak 2026 tarihinde Trabzonspor - Galatasaray maçının galibi ile Süper Kupa için mücadele edecek.

