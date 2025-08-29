Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu

Eşleşme Detayları

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi kurasında Dinamo Kiev, Legia Varşova, AEK, Mainz, Hamrun Spartans ve Breidablik ile eşleşti.

Gruptaki rakiplerin kalitesi, kırmızı-beyazlı ekip için hem zorlu bir sınav hem de uluslararası arenada kendini gösterme fırsatı sunuyor. Bu eşleşme, takımın sezon planlaması ve taktik hazırlıkları açısından belirleyici olacak.

Yönetim, teknik ekip ve taraftarlar, Samsunspor'un bu kritik dönemde sergileyeceği performansa odaklandı. Kulüp, gruptan çıkma hedefiyle tüm imkanlarını seferber edecek.