Şanlıurfaspor-Kocaelispor Maçında Beraberlik: Kılıç ve Taşdemir Açıklamalarda Bulundu

Şanlıurfaspor, Kocaelispor ile 0-0 berabere kalırken, teknik direktörler maçın değerlendirmesini yaptı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 16:23
Şanlıurfaspor-Kocaelispor Maçında Beraberlik: Kılıç ve Taşdemir Açıklamalarda Bulundu

Şanlıurfaspor-Kocaelispor Maçının Ardından

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Şanlıurfaspor ile Kocaelispor arasında oynanan maç 0-0 berabere sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, oyuncularını tebrik etti.

Kemal Kılıç'tan Açıklama

Kılıç, "Hem rakibi durdurmak hem karşı kaleye gidip gol pozisyonları üretme anlamında bunu başarabildikleri için oyuncularımı kutluyorum." dedi. Göreve geldiğinden beri muhtemel şampiyon adaylarıyla zorlu maçlar geçirdiklerini belirten Kılıç, "Son 7-8 dakika baskı altında kaldık, bu da normaldi. Çünkü rakibimiz çok kaliteli bir takım. Son bölümlerde skoru korumak için biraz geriye yaslandık. Ancak iki hafta üst üste hem Karagümrük hem de Kocaelispor'dan puan alarak yolumuza devam etmek çok önemli. İnşallah bölgedeki takımlarla oynayacağımız maçları kazanarak düşme potasından çıkarız" ifadelerini kullandı.

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'in Değerlendirmesi

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de maç sonrası açıklamalarda bulunarak, "Bu dönemde zorlu maçlar oynuyoruz. Bugün zor bir maç oynadık, rakibimiz bizi çok zorladı. Özellikle ilk yarıda rakibimize çok fırsat verdik ama kalecimiz Gökhan önemli bir rol üstlendi. Kolay bir maç değildi, ama gol yemeden yolumuza devam ediyoruz. Hedefe giderken alınan her puan çok kıymetli ve bu da belki o kıymetli puanlardan biri olacak." dedi. Taşdemir, "Genel olarak oyunun gidişatından memnun değiliz, umarım bir sonraki maçta bu durumu telafi ederiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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