Şayık Kardeşlerden Tarihi Başarı: Abu Dabi'de Dünya İkinciliği

Zafer ve Serdar Şayık, Abu Dabi'deki Kickboks Dünya Şampiyonası'nda 67 kg K1 ve 63,5 kg Low Kick'te dünya ikincisi oldu; Osmangazi Başkanı Erkan Aydın onları makamında kabul etti.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:02
Şayık Kardeşlerden Tarihi Başarı: Abu Dabi'de Dünya İkinciliği

Şayık Kardeşlerden Tarihi Başarı: Abu Dabi'de Dünya İkinciliği

Osmangazi'de gurur buluşması: Başkan Aydın, dünya finalistlerini ağırladı

Milli sporcular Zafer Şayık ile Serdar Şayık, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen Kickboks Büyükler Dünya Şampiyonasında gösterdikleri performansla hem Türkiye'yi hem de Bursa'yı gururlandırdı. Organizasyonda tarih yazan kardeşler, aynı turnuvada final gören ilk kardeşler olarak sporda yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Zafer Şayık, 67 kg K1 branşında elde ettiği dünya ikinciliği ile uluslararası arenada adından söz ettirdi. Şampiyona süresince Özbekistan, Finlandiya, Hırvatistan ve Bulgaristan sporcularıyla karşılaşan Zafer, sergilediği üstün mücadeleyle dikkat çekti.

Buna paralel olarak Serdar Şayık, 63,5 kg Low Kick branşında rakiplerini geride bırakarak bir diğer dünya ikinciliğine imza attı. Turnuva boyunca Meksika, Türkmenistan, Slovenya, İsrail ve Hırvatistan sporcularıyla ringe çıkan Serdar, kararlı ve mücadeleci performansıyla finale yükseldi.

Bu tarihi başarının ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, genç sporcuları makamında kabul ederek başarılarını kutladı. Aydın, spora ve sporcuya verilen önemin altını çizerek, gençlerin uluslararası arenada kentin adını duyurmasının önemine vurgu yaptı.

Şayık kardeşler de ev sahipliği için Başkan Erkan Aydın’a teşekkür ederek hedeflerinin Türk bayrağını dünya şampiyonluklarıyla daha fazla dalgalandırmak olduğunu dile getirdi.

Ziyaret, Başkan Aydın’ın sporculara teşekkür hediyesi takdimi ve Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan ile Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Kornoşor’un da katıldığı hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

