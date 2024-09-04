Şenol Güneş, Trabzonspor ile Yeni Bir Döneme Başlıyor

Şenol Güneş, Trabzon'a Hoş Geldin

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon'a gelerek kulüple olan yeni dönemine start verdi. Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılanan Güneş, mutluluğunu dile getirdi.

Büyük Beklentiler İçerisindeyim

Güneş, Trabzon'da yeniden görev almanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Tanıdığım ve bildiğim bir şehir. Zorlu dönemlerin ardından başarıyı yakalamanın ne denli önemli olduğunu biliyorum," dedi. Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetimindeki başarılı geçmişe teşekkür eden Güneş, yeni bir başlangıç için sabırsızlandığını ifade etti.

Geçmişteki Başarılar ve Gelecek Vizyonu

Güneş, sözlerine şöyle devam etti: "Başarı sonrası yaşanan sıkıntıların ağırlığını anlıyorum. Umarım ki hem Trabzonspor'un kendi oyuncularını geliştirebiliriz hem de takıma yeni katılacak isimlerle güçlü bir takım oluşturabiliriz. Bu süreçte, oyuncuların oyunundan keyif alması ve taraftarın bunu coşkuyla izlemesi için elimizden geleni yapacağız.”

Tecrübe ve Liderlik

Bordo-mavili kulüpteki sorumluluğunun farkında olduğunu kaydeden Güneş, "Geçmişte yalnızlık hissi yaşarken şimdi hep birlikte yol alacağız. Tek başına bir başarı mümkün değil. Liderlik vasfım ile bu süreçte rehberlik yapmayı planlıyorum," şeklinde konuştu. Güneş, taraftarların beklentilerini karşılamak ve kulübe iyi bir ışık tutmak için çalışacağını belirtti.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.