Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Şenol Güneş, Trabzonspor ile Yeni Bir Döneme Başlıyor

Ünlü teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor'daki görevine başlamak üzere kente geldi.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 19:32
Şenol Güneş, Trabzonspor ile Yeni Bir Döneme Başlıyor

Şenol Güneş, Trabzon'a Hoş Geldin

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon'a gelerek kulüple olan yeni dönemine start verdi. Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılanan Güneş, mutluluğunu dile getirdi.

Büyük Beklentiler İçerisindeyim

Güneş, Trabzon'da yeniden görev almanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Tanıdığım ve bildiğim bir şehir. Zorlu dönemlerin ardından başarıyı yakalamanın ne denli önemli olduğunu biliyorum," dedi. Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetimindeki başarılı geçmişe teşekkür eden Güneş, yeni bir başlangıç için sabırsızlandığını ifade etti.

Geçmişteki Başarılar ve Gelecek Vizyonu

Güneş, sözlerine şöyle devam etti: "Başarı sonrası yaşanan sıkıntıların ağırlığını anlıyorum. Umarım ki hem Trabzonspor'un kendi oyuncularını geliştirebiliriz hem de takıma yeni katılacak isimlerle güçlü bir takım oluşturabiliriz. Bu süreçte, oyuncuların oyunundan keyif alması ve taraftarın bunu coşkuyla izlemesi için elimizden geleni yapacağız.”

Tecrübe ve Liderlik

Bordo-mavili kulüpteki sorumluluğunun farkında olduğunu kaydeden Güneş, "Geçmişte yalnızlık hissi yaşarken şimdi hep birlikte yol alacağız. Tek başına bir başarı mümkün değil. Liderlik vasfım ile bu süreçte rehberlik yapmayı planlıyorum," şeklinde konuştu. Güneş, taraftarların beklentilerini karşılamak ve kulübe iyi bir ışık tutmak için çalışacağını belirtti.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı...

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı...

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı...

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı...

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı...

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı...

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı...

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı...

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı...

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı...

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı...

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı...

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı...

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

İLGİLİ HABERLER

5 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

Bu bankada parası olanın hesabına ay sonunda kemiksiz 4 bin 231 TL'ye trink diye yatacak!

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

Theo James'in Sürpriz İstanbul Ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş

A101 5-11 Eylül 2024 Kataloğu Yayımlandı! Süpürge, Yatak, Bebek Bezi, Un, Şeker, TV, Bisiklet, Tava ve Yüzlerce Ürün Çok Uyguna A101'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

5 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor