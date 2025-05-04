Serik Belediyespor 1. Lig'e Yükselmenin Coşkusunu Kutluyor

Serik Belediyespor, 1. Lig'e Yükselmenin Coşkusunu Yaşıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Serik Belediyespor için kutlamalar devam ediyor. Çınaraltı Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona, Kaymakam Cemal Şahin, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, kulüp başkanı Cenk Doğan, teknik heyet, yöneticiler ve çok sayıda taraftar katıldı.

Konvoy ile Meydana Geldiler

Serik Belediyesporlu futbolcular ve teknik heyet, Kadriye'de bulunan kulüp tesislerinden üstü açık otobüsle konvoy eşliğinde meydana geldi. Taraftar grupları, takım otobüsünü meşaleler yakarak, davul, zurna ve havai fişek gösterileriyle karşıladı.

Büyük Sevinç ve Gurur

Programın açılışında konuşan Kaymakam Cemal Şahin, Serik Belediyespor'un 1. Lig'e yükselmesinin sevincini ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber bu başarıya kavuştuk. Bu takım tırnaklarıyla kazıyarak buralara geldi. Emeği olan herkese teşekkür ederiz," dedi.

Başkan Kumbul: Hedefimiz Süper Lig

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ise, başarıyı kutlamak için bir araya geldiklerinin altını çizdi. "İnanmanın başarmanın yarısıdır," diyerek, takım, taraftar ve yöneticilerin inancının bu başarıyı getirdiğini belirtti. "Serik, en iyisine layıktır. Hedefimiz neden Süper Lig olmasın?" diye ekledi.

Başkan Doğan: Süper Lig İçin Çalışmalara Devam Edeceğiz

Kulüp başkanı Cenk Doğan, göreve geldiği günden bu yana şampiyonluk sözü verdiğini ve bunu başarmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. "Hedeflerimiz ve planlarımız sadece bu şampiyonluk için değil. Bu ilçe ve bu takım daha iyisini hak ediyor. Bu kulübe herkesin emeği var; bu bir ekip işi," diyerek, 1. Lig'in kalıcı ve oyuncu yetiştiren kulübü olma hedefini vurguladı.

Teknik Direktör Altıparmak; Şampiyonluk İçin Mücadele Ettik

Teknik direktör Mehmet Altıparmak ise, tüm ekibin bu şampiyonluk için büyük bir mücadele içerisinde olduğunu ifade etti. Törende, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular sahneye alkış ve tezahüratlar eşliğinde çıktı. Kupa, takım kaptanı Hakan Aslan ve futbolcuların elinde yüksekten havaya kaldırıldı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor için Antalya'nın Serik ilçesinde kutlamalara devam edildi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor için Antalya'nın Serik ilçesinde kutlamalara devam edildi.