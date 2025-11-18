Sevilla'da Resmi Maç Yemeği: İspanya - Türkiye

İspanya - Türkiye Resmi Maç Yemeği Sevilla'da Düzenlendi

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda İspanya ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde, Sevilla’da resmi maç yemeği gerçekleştirildi. Organizasyon, iki federasyon arasındaki dostluk mesajlarının paylaşıldığı bir ortamda yapıldı.

Katılımcılar

Yemeğe Türkiye Futbol Federasyonu heyetinden Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ve Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, TFF Protokol Direktörü Mustafa Baltacı ile TFF Dış İlişkiler Müdürü Gökhan Ertan katıldı. Ev sahibi tarafında ise İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Rafael Louzn, RFEF Genel Sekreteri Alvaro de Miguel, Endülüs Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Curtido, RFEF Yönetim Kurulu Üyesi Minerva Salas, RFEF Uluslararası İlişkiler ve Projeler Direktörü Eduard Dervishaj, RFEF Başkanlık Ofisi Müdürü Jordy Moncada ve RFEF Hukuk Ofisi Yöneticisi Veronica Bakali yer aldı.

Dostluk Mesajları ve Hediye Taktimi

İki ülkenin federasyon başkanları, La Cartuja Stadı’nda oynanacak müsabaka için birbirlerine başarı dileklerini iletti. Resmi maç yemeği, karşılıklı forma ve hediye takdimleri ile sona erdi ve organizasyon, federasyonlar arası iş birliğini ve dostluğu pekiştiren bir atmosferde tamamlandı.

