Sevilla'da Resmi Maç Yemeği: İspanya - Türkiye

A Milli Takım ile İspanya federasyonu heyetleri, 2026 Dünya Kupası Elemeleri maçı öncesi Sevilla'da düzenlenen resmi maç yemeğinde buluştu.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 09:19
Sevilla'da Resmi Maç Yemeği: İspanya - Türkiye

İspanya - Türkiye Resmi Maç Yemeği Sevilla'da Düzenlendi

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda İspanya ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde, Sevilla’da resmi maç yemeği gerçekleştirildi. Organizasyon, iki federasyon arasındaki dostluk mesajlarının paylaşıldığı bir ortamda yapıldı.

Katılımcılar

Yemeğe Türkiye Futbol Federasyonu heyetinden Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ve Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, TFF Protokol Direktörü Mustafa Baltacı ile TFF Dış İlişkiler Müdürü Gökhan Ertan katıldı. Ev sahibi tarafında ise İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Rafael Louzn, RFEF Genel Sekreteri Alvaro de Miguel, Endülüs Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Curtido, RFEF Yönetim Kurulu Üyesi Minerva Salas, RFEF Uluslararası İlişkiler ve Projeler Direktörü Eduard Dervishaj, RFEF Başkanlık Ofisi Müdürü Jordy Moncada ve RFEF Hukuk Ofisi Yöneticisi Veronica Bakali yer aldı.

Dostluk Mesajları ve Hediye Taktimi

İki ülkenin federasyon başkanları, La Cartuja Stadı’nda oynanacak müsabaka için birbirlerine başarı dileklerini iletti. Resmi maç yemeği, karşılıklı forma ve hediye takdimleri ile sona erdi ve organizasyon, federasyonlar arası iş birliğini ve dostluğu pekiştiren bir atmosferde tamamlandı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI’NIN 2026 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ E GRUBU’NDA İSPANYA İLE DEPLASMANDA...

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI’NIN 2026 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ E GRUBU’NDA İSPANYA İLE DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI MÜSABAKANIN ÖNCESİNDE RESMİ MAÇ YEMEĞİ ORGANİZASYONU DÜZENLENDİ.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI’NIN 2026 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ E GRUBU’NDA İSPANYA İLE DEPLASMANDA...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DEPSAŞ Enerji, Beşiktaş'ı Şanlıurfa'da Ağırlıyor
2
Auran Kayseri Kadın FK, Genç Ülkümspor'u 1-0 Yendi
3
Sevilla'da Resmi Maç Yemeği: İspanya - Türkiye
4
Kocasinan Şimşekspor Evinde 0-0 Berabere
5
Gaziosmanpaşaspor, Aykut Özden ile Yollarını Ayırdı
6
Türkiye, Balkan Judo Şampiyonası'nda 3 Altınla 11 Madalya Kazandı
7
Türkiye Motokros Şampiyonası 3. Ayak Tekirdağ'da | 120 Sporcu Yarıştı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları