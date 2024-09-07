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Sibel Çam Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Sibel Çam, kadınlar 73 kiloda bronz madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 14:06
Sibel Çam Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Önemli Başarı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları, sporcuların büyük bir mücadele sergilediği bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Bu yıl, para halter branşında milli sporcu Sibel Çam, kadınlar 73 kiloda gösterdiği performansla başarı elde etti.

Müsabaka Detayları

Porte de la Chapelle Arena'da yapılan halter müsabakalarında Sibel Çam, 73 kiloda final için podyuma çıktı. İlk kaldırışında 120 kilo'yu başarıyla tamamlayan Sibel, ikinci denemesinde 122 kilo, üçüncü denemesinde ise 124 kilo'da başarılı olamadı. Ancak, kaldırdığı 120 kilo ile bronze madalya sahibi oldu.

Podyum Sonuçları

Podyumda altın madalyayı 148 kilo kaldırarak paralimpik rekoru kıran Brezilyalı Mariana D'Andrea elde etti. Gümüş madalyayı ise 147 kilo ile Özbekistan'dan Ruza Kuzieva kazandı. Sibel Çam'ın bu başarılı performansı, Türkiye'yi uluslararası arenada bir kez daha gururlandırdı.

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