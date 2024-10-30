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Silivrispor Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u Geçti

Silivrispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Kayserispor'u 4-2 ile geçerek 4. tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 15:01
Silivrispor Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u Geçti

Silivrispor, Kayserispor'u 4-2 ile Geçti

Nesine 3. Lig temsilcisi Silivrispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bellona Kayserispor ile karşılaştı. Ev sahibi Silivrispor, bu mücadeleyi 4-2'lik skorla kazanarak 4. tura yükselmeyi başardı.

Maçın Öne Çıkan Anları

Karşılaşmanın 31. dakikasında, Talha Sarıaslan, Hasan Can Çetin'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı ve hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi. 32. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Talha, kaleciyi ve topu farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Silivrispor, 37. dakikada eşitliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Vedat, Mert Aktaş'a yaptığı ortayla durumu 1-1 yaptı. 43. dakikada ise Mert, bir kez daha sahneye çıkarak takımı 2-1 öne geçirdi.

İkinci yarıda 59. dakikada Bellona Kayserispor, Nurettin'in kavisli ortası sonrasında Bahoken'in golüyle skoru 2-2 yaptı. Ancak, 66. dakikada Silivrispor, Emirhan'ın sağladığı korner sonrasında Vedat'ın kafa golü ile yeniden öne geçti: 3-2.

Maçın son anlarında, 88. dakikada Emir Hakan Patan, Kayserispor savunmasındaki anlaşmazlığı fırsat bilerek topu boş kaleye gönderip durumu 4-2'ye getirdi.

Sonuç itibariyle, karşılaşma Silivrispor'un 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi ve takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

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