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Sinan Şamil Sam: Boğaz'ın Boğası'nın Mirası

9 yıl önce aramızdan ayrılan Sinan Şamil Sam, Türkiye boks tarihinde iz bırakan bir isim olarak anılmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 11:33
Sinan Şamil Sam: Boğaz'ın Boğası'nın Mirası

Sinan Şamil Sam'ı Anıyoruz

Boğaz'ın Boğası olarak tanınan eski milli boksör Sinan Şamil Sam, 2015 yılında 41 yaşında karaciğer yetmezliğinden dolayı vefat etti. Bugün, vefatının 9. yıldönümünde boks camiası, bu efsanevi sporcuyu anıyor.

Uluslararası Başarılar

Sinan Şamil Sam, ağır sıklet kategorisinde Avrupa Boks Birliği (EBU) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) çatısı altında kazandığı kıtalararası ve Akdeniz unvanları ile uluslararası şampiyonluğa ulaşan ilk Türk boksör olarak tarihe geçmiştir. Ringdeki olağanüstü dayanıklılığı ve güçlü performansları ile hafızalarda yer edinmiştir.

Türkiye Şampiyonlukları ve Gençlik Dönemi

Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğan Sinan Şamil, amatör kariyerinde tam 9 kez Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. 1992 yılında Edinburgh'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda orta sıklette finale çıkarak büyük bir dikkat çekti.

Dünya Şampiyonu Yaşında 18

1992 yılında, Montreal'de düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda Alexander Gonzalez'i yenerek henüz 18 yaşında dünya şampiyonu oldu. Aynı yıl, Bursa'daki Avrupa Şampiyonası'ndan gümüş madalya ile döndü.

Profesyonel Kariyerine Geçiş

Sinan Şamil, 15 Nisan 2000'de profesyonel boks kariyerine başladı ve ilk 18 maçını kazanarak dikkat çekti. 17 Ekim 2002'de Polonyalı Przemyslaw Saleta'yı nakavt ederek EBU şampiyonu unvanını kazandı. Bu zaferiyle de ağır sıklet alanında şampiyon olan ilk Türk sporcu unvanını elde etti.

WBC Şampiyonu ile İki Kez Başarı

Sinan Şamil Sam, 2004 yılında Denis Bakthov ile WBC Kıtalararası Şampiyonası'nda şampiyonluk mücadelesi vererek bu unvanı kazandı. Ancak 2006'da Oleg Maskaev karşısında kaybederek kemerini yitirdi; kısa süre içinde George Arias ve diğer rakiplerini yenerek unvanını geri aldı.

Emeklilik ve Son Dönemi

2008 yılında WBC Akdeniz Ağır Sıklet Şampiyonu unvanını Hırvat Ivica Perkovic'i geçerek elde etti ve emekliliğine kadar korudu. Profesyonel boks hayatında 35 maçta 31 galibiyet elde etti ve 2009'da sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Sinan Şamil Sam, 2010 yılında yoğun bakıma alındı ve 41 yaşında aramızdan ayrıldı. Boks dünyasında bıraktığı miras, onu her zaman anılacak bir usta yapmıştır.

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