Sipay Bodrum FK ve Bellona Kayserispor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig 18. Hafta Maçı: Sipay Bodrum FK vs Bellona Kayserispor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK ile Bellona Kayserispor karşı karşıya geldi. Maç, her iki takımın 1-1'lik eşitliği ile sonuçlandı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 48. dakikasında, Bellona Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta, Boa Morte'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bahoken'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

76. dakikada, Sipay Bodrum FK skoru eşitledi. Cenk Şen'in ceza sahası önünden çektiği sert şut, ağlarla buluşarak durumu 1-1 yaptı.

81. dakikada hızlı gelişen Sipay Bodrum FK atağında, kaleciyle karşı karşıya kalan Seferi'nin vuruşu üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında, Sipay Bodrum FK'den Brazao, ceza sahasına girerek bir vuruş yaptı, ama kaleci Onurcan Piri bu topu kurtarmayı başardı.

Maç sonunda her iki takım da sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı ve puan paylaşımında bulundu.