Sipay Bodrum FK ve Pendikspor 1-1 Beraberlikte Buluştu

Trendyol 1. Lig Açılış Maçında Beraberlik

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Trendyol 1. Lig, ilk hafta karşılaşması ile başladı. Sipay Bodrum FK, kendi sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi.

Maç, iki takımın da gösterdiği etkileyici performansla 1-1 berabere tamamlandı. Her iki ekip de sahada üstünlük sağlama çabası içindeydi, ancak skoru değiştirmeyi başaramadı.

İlk hafta olmasına rağmen, bu karşılaşma futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Sipay Bodrum FK ve Pendikspor’un mücadeleci ruhu, lige damga vuracak türden bir açılış yaptı. Yeni sezon için taraftarlar heyecanla önümüzdeki maçları bekliyor.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Pendikspor, Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK'dan Dimitrov (sağda), bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Pendikspor, Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK'dan Dimitrov (sağda), bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.