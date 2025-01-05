Sivas'ta Amatör Maçta Gerginlik: Hakem, Kırmızı Kartlar ve Polis Müdahalesi

Sivas'ta Amatör Lig Maçında Şok Gerginlik

Sivas'ta 16 Yaş Altı Ligi A Grubu'nda oynanan amatör maçta yaşanan olaylar, futbolseverleri şaşkına çevirdi. Belediyespor ile Ahmet Turan Gazispor arasında gerçekleştirilen karşılaşma, hakem ve kulüp yöneticileri arasında çıkan gerginlik sebebiyle yarıda kaldı.

Maçın Başlangıcındaki Gerilim

Spor Kompleksi'nde yapılan müsabakada, Belediyespor penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Ancak, hakem Ali Selim Müşteri, Ahmet Turan Gazispor'un iki futbolcusuna maçın 10. ve 38. dakikalarında kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kartların haksız olduğu iddiasıyla futbolcuların hakeme tepkisi, olayları daha da büyüttü.

Teknik Heyet ve Polis Müdahalesi

Futbolcuların tepkisinin ardından, Ahmet Turan Gazispor teknik heyeti ve yöneticileri sahaya girdi. Bu duruma müdahale eden hakem, takımın teknik direktörü Engin Çetin'e de kırmızı kart gösterdi ve bazı futbolcuları sarı kartla cezalandırdı. Gerginlik, polisi ekiplerinin sahaya girmesiyle kargaşaya dönüşmeden önlendi.

Maçın Devam Etmemesi ve Gelecek Duyurular

Ahmet Turan Gazispor yöneticilerinin takımlarını sahadan çekmeleri sonucunda, karşılaşma yarıda kaldı. Maçla ilgili kararın ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.

Sivas 16 Yaş Altı Ligi A Grubu'nda Belediyespor ile Ahmet Turan Gazispor, Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Maçta, hakem ve kulüp yöneticileri arasında yaşanan gerginlik yaşandı. Polis ekipleri olaya müdahale etti.

Sivas 16 Yaş Altı Ligi A Grubu'nda Belediyespor ile Ahmet Turan Gazispor, Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Maçta, hakem ve kulüp yöneticileri arasında yaşanan gerginlik yaşandı. Polis ekipleri olaya müdahale etti.