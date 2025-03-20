Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, hazırlıklarına hızla başladı.
Kulüpten elde edilen bilgilere göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlamıştır.
Antrenman, ardındaki dayanıklılık koşusuyla devam etmiş, son olarak pas çalışması ve yarım saha çift kale maçla tamamlanmıştır.
Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Net Global Sivasspor ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşma, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacaktır. Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.