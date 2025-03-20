Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Adana Demirspor ile yapacağı maça yönelik antrenmanlarına başladı. Karşılaşma 29 Mart'ta gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 18:14
Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, hazırlıklarına hızla başladı.

Kulüpten elde edilen bilgilere göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlamıştır.

Antrenman, ardındaki dayanıklılık koşusuyla devam etmiş, son olarak pas çalışması ve yarım saha çift kale maçla tamamlanmıştır.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Net Global Sivasspor ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşma, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacaktır.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Net Global...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Net Global...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

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