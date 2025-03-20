Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, hazırlıklarına hızla başladı.

Kulüpten elde edilen bilgilere göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlamıştır.

Antrenman, ardındaki dayanıklılık koşusuyla devam etmiş, son olarak pas çalışması ve yarım saha çift kale maçla tamamlanmıştır.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.