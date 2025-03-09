Sivasspor'dan Göztepe'ye 3-1'lik Diferans

Sivasspor, Göztepe'yi Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında güçlü bir performans sergileyen Net Global Sivasspor, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1'lik skorla devirdi.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 48. dakikasında Sivasspor, beraberliği yakaladı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Koita, meşin yuvarlağı yay üzerinde bekleyen Charisis'e çıkardı. Charisis'in gelişine yaptığı vuruş, filelerle buluştu ve maça 1-1'lik eşitlik getirdi.

55. dakikada Uğur Çiftçi’nin soldan yaptığı ortada, ceza sahası içerisindeki Koita'nın kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

66. dakikada Sivasspor, karşılaşmada öne geçti. Murat Paluli'nin sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şut, ceza sahasına koşu yapan Bekir Turaç Böke'ye çarparak ağlara gitti ve skoru 2-1'e taşıdı.

77. dakikada Sivasspor, farkı 2'ye çıkardı. Uğur Çiftçi'nin derinlemesine pasında, ceza sahasında kaleye sırtı dönük pozisyonda topla buluşan Bekir Turaç Böke, dönerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

Karşılaşma, Sivasspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Sivasspor, önemli bir galibiyet elde etti.