Sivasspor'dan Göztepe'ye 3-1'lik Diferans

Trendyol Süper Lig 27. hafta mücadelesinde Sivasspor, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 15:40
Sivasspor'dan Göztepe'ye 3-1'lik Diferans

Sivasspor, Göztepe'yi Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında güçlü bir performans sergileyen Net Global Sivasspor, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1'lik skorla devirdi.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 48. dakikasında Sivasspor, beraberliği yakaladı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Koita, meşin yuvarlağı yay üzerinde bekleyen Charisis'e çıkardı. Charisis'in gelişine yaptığı vuruş, filelerle buluştu ve maça 1-1'lik eşitlik getirdi.

55. dakikada Uğur Çiftçi’nin soldan yaptığı ortada, ceza sahası içerisindeki Koita'nın kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

66. dakikada Sivasspor, karşılaşmada öne geçti. Murat Paluli'nin sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şut, ceza sahasına koşu yapan Bekir Turaç Böke'ye çarparak ağlara gitti ve skoru 2-1'e taşıdı.

77. dakikada Sivasspor, farkı 2'ye çıkardı. Uğur Çiftçi'nin derinlemesine pasında, ceza sahasında kaleye sırtı dönük pozisyonda topla buluşan Bekir Turaç Böke, dönerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

Karşılaşma, Sivasspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Sivasspor, önemli bir galibiyet elde etti.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, Beşiktaş United Payment'i 2-0 Geçti!
2
Kadın Futbol Süper Ligi Derbisinde Galatasaray ve Fenerbahçe Berabere Kaldı
3
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: 'Hedefimiz Avrupa'ya gitmekte kararlıyız'
4
Zerenspor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları'nı Yenerek Zirveye Yaklaştı
5
Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı: 'Kazandığımız için mutluyuz'
6
Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 91-63 Yenerek Liderliği Garantiledi
7
Bakan Bak, Avrupa Şampiyonu Şevval İlayda Tarhan'ı Tebrik Etti

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!