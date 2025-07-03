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Sivasspor'dan Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürerek futbolseverleri heyecanlandırıyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 21:48
Sivasspor'dan Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip preparasyon sürecinin dördüncü gününde tesislerinde yoğun çalışmalara imza attı.

Yoğun Antrenman Programı

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından, dar alanda topa sahip olma çalışması sürdürülerek devam edildi. Antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maç yapıldı.

Yeni Transfer Kampta

Öte yandan, orta saha oyuncusu Charis Charisis de, Sivas'a gelerek yeni sezon hazırlıklarına katılan oyuncular arasında yer aldı. Bu gelişme, takıma taze bir enerji katacak gibi görünüyor.

Başkanın Destek Mesajı

Kulüp başkanı Gökhan Karagöl, antrenman öncesinde futbolcularla saha içinde selamlaşarak, yeni sezon için onlara başarılar diledi. Bu tür destekler, oyuncuların motivasyonunu artıran önemli bir unsur olarak dikkat çekiyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Kulüp başkanı Gökhan...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Kulüp başkanı Gökhan Karagöl (solda) antrenman öncesi futbolcularla sahada selamlaşarak yeni sezon için başarı diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Kulüp başkanı Gökhan...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Kulüp başkanı Gökhan Karagöl (solda) antrenman öncesi futbolcularla sahada selamlaşarak yeni sezon için başarı diledi.

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