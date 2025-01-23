Sivasspor, Kayserispor ile Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamalara göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.

Bu arada, Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan ve beraberindeki muhtarlar, antrenmanı ziyaret ederek Sivasspor'a Kayserispor maçı öncesi başarı dileklerini iletti.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak olan Sivasspor-Kayserispor maçı ise 25 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor'da, mücadelenin hazırlıkları devam ediyor. Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan ve beraberindeki muhtarlar, antrenmanı ziyaret ederek Sivasspor'a Kayserispor maçı öncesi başarı dileklerini iletti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor'da, mücadelenin hazırlıkları devam ediyor. Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan ve beraberindeki muhtarlar, antrenmanı ziyaret ederek Sivasspor'a Kayserispor maçı öncesi başarı dileklerini iletti.