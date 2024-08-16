Sivasspor Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Yarın Kayserispor ile Karşılaşıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile mücadele edecek.

Maç Detayları

Karşılaşma, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda gerçekleşecek ve hakem Turgut Doman müsabakayı yönetecek. Maç saati ise 19.15'te başlayacak.

Takım Hazırlıkları

Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilecek antrenman ile Kayseri'ye hareket ederek kampa girecek. Orta saha oyuncusu Queensy Menig ile defans oyuncusu Mehmet Albayrak sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.