Söke 1970 SK yol haritasını belirledi — TFF 3. Lig'de yeni dönem

Söke 1970 SK yol haritasını açıkladı

TFF 3. Lig'de mücadele eden Söke 1970 SK, son haftalardaki gelişmelerin ardından Kulüp Başkanı Mahmut Gözüaçık öncülüğünde yöneticilerle birlikte basın toplantısı düzenledi. Gözüaçık, yaşanan disiplin süreçleri, kadro kararları ve kulübün ekonomik durumu hakkında detaylı açıklamalar yaptı.

Gelişmeler ve alınan kararlar

Federasyonun bahis operasyonu kapsamında 7 futbolcusunun ceza almasıyla sarsılan kulüp, bu süreçte forvet oyuncusu Kubilay Köylü ile yollarını ayırdı. Lige verilen ara döneminde ekonomik küçülme kararı alan yönetim, geçtiğimiz hafta teknik direktör Anıl Can Yolgörmez ve ekibiyle de yollarını ayırdı.

Başkan Gözüaçık, düzenlenen basın toplantısında süreci değerlendirdi ve kulübün yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Söke'ye geldikleri günden bu yana Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ve belediye yönetiminden önemli destek gördüklerini vurguladı. Gözüaçık, stadyum konusunun halen tamamlanmamış olmasının kulübün en büyük handikapı olduğunu söyledi.

İç saha maçlarını Didim'de oynamamıza rağmen taraftarlarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Başkan Gözüaçık, 'Ocak ayından itibaren maçlarımızı Söke'de oynamaya başlayınca havanın tamamen değişeceğine inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Ekonomik zorluklar ve destek çağrısı

Geçmişten gelen sorunlar ve mevcut ekonomik şartlar nedeniyle sponsor bulmakta zorlandıklarını belirten Gözüaçık, mücadele ettikleri gruptaki diğer kulüplerin mali yapısına dikkat çekti. Başkan, 'Süper Lig görmüş, büyük bütçeli takımlarla mücadele ediyoruz. Sürdürülebilir bir ekonomik yapı için iş insanlarının ve büyük firmaların desteğine ihtiyacımız var' dedi.

Bahis operasyonuna ilişkin değerlendirme

Federasyonun yürüttüğü bahis operasyonunu Türk futbolu için 'devrim' olarak nitelendiren Gözüaçık, uygulamada bazı eksiklikler bulunduğunu vurguladı. Başkanın değerlendirmesi şu şekilde:

'Ceza alan 4 futbolcumuz bu eylemi profesyonel olmadan, amatör ligdeyken gerçekleştirmiş. Gözler görmese de vicdanların görmesi gerekir. Bahisin zamanı, yöntemi ve legal-illegal sınırların hepsi sorgulanmalı. Ayrıca profesyonel ligler açıklanırken amatör ligin açıklanmaması bizi zora soktu, grubumuzda birçok takımın transfer yasağı var.'

Kadro yapısı ve saha hedefleri

Yaşanan yaptırımlara rağmen kadro yapısının avantajlı olduğunu söyleyen Gözüaçık, 'Genç, geniş ve mücadele gücü yüksek bir kadromuz var. Karakterli futbolculara sahibiz. Kötünün iyisi durumdayız' şeklinde konuştu. Kulüp, gençleşen kadro ile ligde rekabeti sürdürmeyi hedefliyor.

Toplantıya katılanlar

Basın toplantısında Başkan Mahmut Gözüaçık'ın yanı sıra kulüp yöneticisi Keramettin Temiz, Söke 1970 SK'ya destek veren Belediye Başkan Vekili Şakir Gülmez, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Evin ve Meclis Üyesi Muharrem Özcan da hazır bulundu.

Gözüaçık ve yönetim, önümüzdeki dönemde stadyumun tamamlanması, ekonomik destek sağlanması ve kadro istikrarıyla kulübü daha güçlü bir konuma taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

