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Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda Yarı Finale Yükseldi

Spor Toto, PAOK'u 3-0 yenerek CEV Challenge Kupası'nda yarı finale yükseldi. İlk maçı da 3-1 kazanmıştı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:39
Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda Yarı Finale Yükseldi

Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda Güç Gösterdi

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 4'lü final turu ilk maçında Yunan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup ettikten sonra, rövanşta da zafere imza atarak 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Spor Toto, yarı finale yükselme başarısını göstermiş oldu. Yarı finalde, Cucine Lube (İtalya) ile Nova Tech Lycurgus (Hollanda) arasında oynanacak olan eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Sonuç ve İlerleyiş

Bu iki maçı da kazanarak büyük bir başarı elde eden Spor Toto, taraftarlarını mutlu etti ve voleybol dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

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