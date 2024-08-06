Süper Lig'de Gol Raporu: 66 Yılın İstatistikleri

Süper Lig'de Sezon Başlıyor: Gol İstatistikleri
Süper Lig, 66 yıllık tarihi boyunca çeşitli gol istatistikleriyle dikkat çekiyor. Bu raporda, en çok gol atılan ve en az gol atılan sezonlar ile birlikte gol havuzuna dair önemli verileri derledik.
Rekorlar: En Fazla ve En Az Gol Atılan Sezonlar
Geride kalan 66 sezonda, 2020-21 sezonu atılan 1,136 golle en çok gol atılan sezon olarak kaydedildi. Buna karşın, 1973-74 sezonunda toplam 405 golle, lig tarihindeki en az gol sayısına ulaşıldı.
Gol Ortalamaları
Süper Lig tarihinin en yüksek gol ortalaması, 2000-01 sezonunda maç başına 3,32 olarak tespit edildi, toplam 1,017 gol atıldı.
En düşük gol ortalaması ise 1973-74 sezonuna ait olup, bu sezon maç başına sadece 1,69 gol kaydedildi.
1000 Gol Barajı ve Tarihsel Gözlemler
Süper Lig, tarih boyunca sadece 5 kez 1000 gol barajını geçti. Bu sezonların gol istatistikleri ise şöyle:
- 1987-88: 1,032 gol
- 2000-01: 1,017 gol
- 2020-21: 1,136 gol
- 2021-22: 1,067 gol
- 2023-24: 1,061 gol
1987-88 sezonundan itibaren, Türkiye'nin 3 puan sistemine geçmesiyle gol sayılarında gözle görülür bir artış yaşandı. En düşük gol ortalamalarının 2006-07 ve 2009-10 sezonlarına ait olduğu kaydedildi.
Sezonlara Göre Gol Dağılımı
Aşağıda, Süper Lig tarihindeki sezona göre gol dağılımını görebilirsiniz:
|Sezon
|Maç
|Gol
|Ortalama
|1959-60
|142
|642
|2.32
|2020-21
|420
|1136
|2.72
|2023-24
|380
|1061
|2.79
Bu rapor, Süper Lig’in tarihine dair önemli istatistikleri sunarak, sporseverlerin lig hakkındaki genel bilgilerini derinleştirmeyi amaçlamaktadır.