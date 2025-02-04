TBF, Semih Erden'e Veda Mesajı Yayınladı

TBF, Semih Erden'e Teşekkür Mesajı Gönderdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 38 yaşında aktif sporculuk hayatını noktaladığını açıklayan milli basketbolcu Semih Erden'e teşekkür etti. Federasyon, yayımladığı mesajda, 'Milli takımımızın eski kaptanlarından Semih Erden'e Türk basketboluna katkıları için teşekkür eder, kariyerinin devamında kendisine başarılar dileriz.' ifadesine yer verdi.

Semih Erden'in Kariyeri ve Başarıları

Paylaşımda ayrıca Semih Erden'in kariyer bilgileri ve basketbol alanındaki önemli başarılarına da vurgu yapıldı. Hakkında yapılan bu veda mesajı, basketbol camiasında büyük bir takdirle karşılandı.