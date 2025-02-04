DOLAR
35,93 0,11%
EURO
37,32 -0,71%
ALTIN
3.283,54 -0,86%
BITCOIN
3.589.871,53 1,36%

TBF, Semih Erden'e Veda Mesajı Yayınladı

Milli oyuncu Semih Erden, aktif sporculuk hayatını noktaladı. TBF, kendisine teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 21:27
TBF, Semih Erden'e Veda Mesajı Yayınladı

TBF, Semih Erden'e Teşekkür Mesajı Gönderdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 38 yaşında aktif sporculuk hayatını noktaladığını açıklayan milli basketbolcu Semih Erden'e teşekkür etti. Federasyon, yayımladığı mesajda, 'Milli takımımızın eski kaptanlarından Semih Erden'e Türk basketboluna katkıları için teşekkür eder, kariyerinin devamında kendisine başarılar dileriz.' ifadesine yer verdi.

Semih Erden'in Kariyeri ve Başarıları

Paylaşımda ayrıca Semih Erden'in kariyer bilgileri ve basketbol alanındaki önemli başarılarına da vurgu yapıldı. Hakkında yapılan bu veda mesajı, basketbol camiasında büyük bir takdirle karşılandı.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
19 Yaş Altı Milli Takım'ın Kamp Kadrosu Açıklandı!
2
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final İçin Avantaj Sağladı
3
Pallacanestro Reggiana, Aliağa Petkimspor'u Uzatmada Geçti!
4
Beşiktaş, Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti! Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta sonuçları
5
Fenerbahçe, Midtjylland Maçına Odaklandı
6
Anadolu Efes, Real Madrid'i 79-73 Yenerek 12. Galibiyetini Elde Etti
7
2025 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi İstanbul'da Yapılacak

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!