Tedesco’yla İlk Galibiyet: Fenerbahçe Trabzonspor’u 1-0 Yendi

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Trabzonspor'u En-Nesyri'nin golüyle 1-0 mağlup etti; Okay Yokuşlu VAR'dan kırmızı kart gördü.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 21:23
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetimindeki ilk maçını 1-0 kazanarak sezonun önemli bir sınavını geçti.

Maç Özeti

Chobani Stadı'nda başlayan karşılaşmaya baskılı giren Fenerbahçe, rakibin kapanan savunması karşısında net fırsatlar üretmekte zorlandı. Konuk ekipte Okay Yokuşlu 19. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edilince ev sahibi ekip baskısını daha da artırdı. Fenerbahçe, ilk yarının son anlarında aradığı golü buldu: 45. dakikada Youssef En-Nesyri takımını öne geçirdi ve sarı-lacivertliler soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci Yarı

İkinci yarıda topa daha fazla sahip olan Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibi karşısında fazla net pozisyon üretemedi ancak sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, 4 maç sonunda puanını 10'a yükseltti.

VAR ve Tartışmalı Anlar

Maçın 11. dakikasında Trabzonspor'un Paul Onuachu ile bulduğu gol, VAR uyarısı sonrası hakem Ozan Ergün'ün pozisyonu incelemesiyle faul gerekçesiyle iptal edildi. Bu karar maçın yönünü etkileyen kritik anlardan biri oldu.

Öne Çıkan Detaylar

Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıktı; tecrübeli oyuncu 83. dakikada Anderson Talisca'nın yerine oyuna girdi.

Youssef En-Nesyri, Trabzonspor karşısında takımının tek golünü kaydederek ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti ve üst üste 2 hafta ağları sarsmış oldu.

Okay Yokuşlu'nun 17. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı sert müdahale sonrası hakemden önce sarı kart çıktı; VAR incelemesiyle pozisyon 19. dakikada kırmızı kartla sonuçlandı ve oyuncu oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetimindeki ilk galibiyet, takım için moral kaynağı olurken sezonun ilerleyen haftaları adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye