TFF 2. Lig: Kastamonuspor 7-1 Altınordu — Farklı Galibiyet

Kastamonuspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altınordu'yu 7-1 mağlup etti; İbrahim Halil Talay hat-trick yaptı, Hasan Ayaroğlu iki gol attı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:27
Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup karşılaşmasında Kastamonuspor, kendi sahasında Altınordu'yu farklı skorla, 7-1 mağlup etti.

Maçta öne çıkan isimler arasında İbrahim Halil Talay (dk. 14, 26, 82) hat-trick yaparken, Hasan Ayaroğlu (dk. 7, 23) iki gol kaydetti. Diğer golleri ise Kazım Can Kahya (dk. 62) ve Emir Açıkgöz (dk. 68) attı. Altınordu'nun tek golünü Kerim Avcı (dk. 45) kaydetti.

Hakemler ve Kartlar

Hakemler: Berkay Ağış, Esra Arıkboğa, Erdi Abdulmecit Sayar

Sarı kart: Hasan Şentürk (Kastamonuspor)

Kadro ve Değişiklikler

Kastamonuspor: Hakan Şentürk, Sakıb Aytaç (Egemen Pehlivan dk. 73), Emir Açıkgöz, Mustafa Arda Kartal, Gürkan Başkan, Kadir Ari (Yasin Başaytaç dk. 64), Batuhan Günaldı (İsmail Güven dk. 46), Erdem Dikbasan, Kazım Can Kahya (Gökdeniz Tandoğan dk. 64), Hasan Ayaroğlu (Serdar Avkaroğlu dk. 86), İbrahim Halil Talay

Altınordu: Efe Kaan Yıldız, Birhan Elibol, İlker Akar, Fırat Başkaya, Burak Gültekin, Ege Arslan, Kerim Avcı (Alper Aksoy dk. 71), Arif Asaf Gültekin (Bilal Demirbaş dk. 28), Alperen Bekli, Furkan Emin Kaçmaz (Keni Var Uzun dk. 60), Serkan Dursun

Goller

Goller: Emir Açıkgöz (dk. 68), Kazım Can Kahya (dk. 62), Hasan Ayaroğlu (dk. 7, 23), İbrahim Halil Talay (dk. 14, 26, 82) (Kastamonuspor), Kerim Avcı (dk. 45) (Altınordu)

