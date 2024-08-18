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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Diyarbakır'da Tarihi Ziyaretler ve Gala Yemeği

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Diyarbakır'da tarihi yerleri ziyaret etti ve gala yemeğine katıldı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 22:02
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Diyarbakır'da Tarihi Ziyaretler ve Gala Yemeği

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Diyarbakır Ziyareti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Diyarbakır'da gerçekleştirdiği tarih dolu ziyaretlerle dikkat çekti. Trendyol 1. Lig öncesinde düzenlenen etkinliklerde, Hacıosmanoğlu tarihi zenginlikleri yerinde inceledi.

Tarihi Yerler Gezi

Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami, Dört Ayaklı Minare ve Surp Giragos Ermeni Kilisesi gibi önemli yapıları gezen Hacıosmanoğlu, yetkililerden bu tarihi eserler hakkında detaylı bilgi aldı.

Gala Yemeği Etkinliği

Hacıosmanoğlu, gezinin ardından Cemil Paşa Konağı'nda Amed Sportif Faaliyetler tarafından düzenlenen gala yemeğine katıldı. Bu özel etkinlikte Hacıosmanoğlu'na Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı eşlik etti.

Yerel Yönetim Temsilcileri

Gala yemeğinde Vali Murat Zorluoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük gibi yerel yönetim temsilcileri de yer aldı. Böylece, sporun yerelde nasıl desteklendiği bir kez daha gözler önüne serildi.

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