TFF Tahkim Kurulu, Bahis Soruşturmasında 35 Futbolcunun İtirazını Reddetti

TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 3–12 ay ceza alan 35 futbolcunun itirazlarını oy birliğiyle reddetti; cezalar 3, 6, 9 ve 12 ay olarak onandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 15:01
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) tarafından 3 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verilen 35 futbolcunun itirazlarını oy birliğiyle reddetti.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ceza verilen futbolcuların hukuki niteleme ve cezanın tayininde bir isabetsizlik bulunmadığı belirtilerek başvuruların reddedildiği duyuruldu. Kararın dayanağı olarak Futbol Disiplin Talimatı’nın 57 ve 57/2 maddeleri gösterildi.

Ceza Detayları

12 ay hak mahrumiyeti: Abdulsamet Burak, Ali Şaşal Vural, Alassane Ndao, Oktay Aydın, Orkun Özdemir

9 ay hak mahrumiyeti: Eren Karadağ, Kadir Kaan Yurdakul, Metehan Baltacı, Yusuf Özdemir

6 ay hak mahrumiyeti: Ahmet Abdullah Çakmak, Atakan Cangöz, Bartu Göçmen, Berkan Mahmut Keskin, Ensar Bilir, Fırat İnal, Muhammed Ali Özbaskıcı, Uğur Adem Gezer

3 ay hak mahrumiyeti: Abdurrahman Bayram, Abdurrahman Üresin, Arda Hilmi Şengül, Bedirhan Özyurt, Berkan Aslan, Berşan Yavuzay, Boran Başkan, Engin Kadir Gıcır, Faruk Can Genç, Furkan Orak, Hasan Hüseyin Akınay, İlkan Sever, İsmail Kalburcu, İzzet Çelik, Muhammed Arda Kahveci, Selim Dilli, Yunus Emre Gedik, Yusuf Saitoğlu

Tahkim Kurulu, başvuruların reddiyle birlikte PDFK kararının onanmasına oy birliğiyle karar verdi.

