TFF ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

TFF ve MHK Arasındaki Yeni Anlaşma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile üç yıllık bir hizmet sözleşmesi imzaladı. Bu anlaşma, MHK'nin sürdürülebilirliği ve süreklilik sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Gündoğdu'nun Açıklamaları

TFF'den yapılan resmi açıklamada, Merkez Hakem Kurulu Talimatı uyarınca, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulunun doğal başkanı olan Gündoğdu ile kurulan bu bağın önemi vurgulandı. AA muhabirine muhtelif detaylar veren Gündoğdu, sözleşmenin her şeyden önce sürdürülebilirlik amacı taşıdığını ifade etti:

"Hizmet sözleşmesinin sebebi, sürdürülebilirlik. Sözleşme, makamı korumak ve MHK'ye süreklilik kazandırmak amacıyla yapılmıştır."

Hakem Gelişimi ve Klasman Değişiklikleri

Merkez Hakem Kurulu'nun almış olduğu kararları değerlendiren Gündoğdu, çeşitli değişikliklerin alt hakemleri desteklemek için yapıldığını belirtti:

"Yapılan klasman değişikliği diğer hakemlerimizin önünü açıyor. Amacımız alttan hakem yetiştirmek. 25 yaşından küçük hakemlerle ilgili alınan karar çok önemli. Talimat değişikliğiyle klasmanların sadeleşmesi de çok önemli. Bunun takibinin kamuoyu tarafından, 'Doğru gidiyorlar mı, neyi eksik, neyi fazla yapıyorlar' şeklinde yapılmasını önemsiyoruz."